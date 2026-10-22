Arranca Tecweek 2026: 12 días y más de 20 eventos de tecnología en Buenos Aires, con Media Party, Campus Party y LABITCONF

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El festival se desarrolla desde este martes hasta el 31 de octubre en distintas sedes porteñas, con propuestas gratuitas, aranceladas y encuentros cerrados.

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a ser sede de Tecweek, el festival de tecnología e innovación que en su tercera edición reunirá más de 20 eventos durante 12 días. La programación comienza este martes 20 de octubre y se extiende hasta el sábado 31, con actividades distribuidas en distintos espacios porteños.

El festival convoca a emprendedores, empresas, startups, universidades, inversores, especialistas y creadores de contenido en torno a la inteligencia artificial, las criptomonedas, el gaming, la biotecnología y el futuro del trabajo. Según los organizadores, a lo largo de su historia pasaron por el encuentro más de 600 oradores nacionales e internacionales.

Dónde se desarrolla La sede central será BA Ferial, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado 1221. A ese espacio se suman el Centro de Convenciones Buenos Aires, la Usina del Arte, el Centro Cultural Konex, el Centro Metropolitano de Diseño, el Parque de Innovación y otros puntos de la ciudad, con actividades repartidas entre Palermo, Recoleta, La Boca, Barracas y Balvanera.

La apertura: inteligencia artificial y deeptech La jornada inaugural, este martes, concentra los encuentros vinculados con la inteligencia artificial y la tecnología profunda: SAIA CONF, el DeepTech Summit, BA Conecta Negocios y el Laboratorio de Futuro.

El miércoles 21 se suman varias propuestas en simultáneo. Campus Party, uno de los eventos gratuitos más convocantes, está orientado a estudiantes y jóvenes en formación; también se realizan el Unity Dev Day, el IE Venture Day —centrado en cómo conseguir inversión para escalar una startup— y una hackatón energética, un desafío competitivo por equipos pensado para generar ideas vinculadas con la transición energética en la ciudad. Ese mismo día comienza Crossing Over Biotech, dedicado a la biotecnología, que se extiende hasta el 23.

Entre el 22 y el 24 de octubre, Barracas recibe EVA, el encuentro ligado a la industria de los videojuegos, con acceso gratuito.

Media Party: periodismo, datos e inteligencia artificial Uno de los encuentros con mayor peso específico para el sector de los medios es Media Party, que se desarrolla entre el 29 y el 31 de octubre en Balvanera. Se trata de una de las citas de referencia en América Latina para medios digitales y periodismo, con foco en el periodismo de datos y en el impacto de la inteligencia artificial sobre las redacciones.

En la misma línea temática se inscriben WAIFF, un festival de cine realizado íntegramente con inteligencia artificial que cierra su programación el 30 de octubre, y TECWEEK ED, un encuentro destinado a docentes centrado en la aplicación de la IA en el aula.

El costado cultural y el cierre cripto La agenda cultural tiene su propio recorrido. El Tent Creator Summit abre ese capítulo el 27 de octubre, dedicado a la economía de los creadores de contenido, y al día siguiente se entregan los Premios Ídolo en La Boca. También el 28 se realiza Innovatur, que suma la dimensión del turismo y la innovación.

El cierre del festival, entre el 29 y el 31, queda reservado para las finanzas digitales y el blockchain, con el Argentina Fintech Forum y LABITCONF como los encuentros centrales. Este último, previsto para el 30 y el 31 de octubre, está dedicado a Bitcoin y al ecosistema cripto, y es uno de los eventos arancelados de la grilla.

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Cómo acceder La programación combina eventos gratuitos —algunos con inscripción previa obligatoria—, actividades pagas y encuentros cerrados para públicos específicos. Entre las propuestas sin costo figuran Campus Party, EVA, WAIFF y Media Party, mientras que SAIA CONF, el Tent Creator Summit y LABITCONF son aranceladas. Los organizadores recomiendan consultar las condiciones particulares de cada encuentro antes de asistir, ya que varían según el caso.