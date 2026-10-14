> “La IA ya está aquí”: Martina Rúa disertará en Pergamino sobre cómo aprovechar las nuevas tecnologías

Pergamino

La periodista y especialista en innovación y productividad ofrecerá una charla sobre el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas formas de trabajar y las herramientas para potenciar la creatividad y la eficiencia.

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana y avanza sobre distintos ámbitos profesionales, empresariales y educativos. En este contexto, Pergamino será escenario de una charla que invita a comprender los cambios que introducen las nuevas tecnologías y a descubrir cómo aprovecharlas para innovar y mejorar la productividad.

Bajo el título “La IA ya está aquí. ¿Cómo usarla para ser más innovadores y productivos?”, Martina Rua llegará a la ciudad este jueves para compartir herramientas, experiencias y reflexiones sobre los desafíos y las oportunidades que plantea esta transformación. La actividad comenzará a las 19:30 en el auditorio de Fundación OSDE, ubicado en 9 de Julio 702.

La propuesta apunta a acercar al público una mirada práctica sobre el impacto de la inteligencia artificial y las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas digitales. El futuro del trabajo, la transformación de las organizaciones, los nuevos modelos de liderazgo y las oportunidades para desarrollar entornos más creativos y eficientes serán algunos de los ejes del encuentro.

La periodista Martina Rua es quien disertará en Pergamino. — MARTINA RUA Innovar para adaptarse a un mundo en transformación La incorporación de nuevas tecnologías modifica las dinámicas laborales, la comunicación, la organización de las tareas y la toma de decisiones. Frente a este escenario, conocer las herramientas disponibles y comprender cómo utilizarlas representa un desafío tanto para los profesionales como para las empresas y las instituciones.

La charla propone reflexionar sobre cómo integrar estos recursos de manera estratégica, sin perder de vista el valor de las ideas, la creatividad y las capacidades humanas. El objetivo será brindar elementos que permitan reconocer las oportunidades que abre la innovación y pensar nuevas formas de responder a las demandas de un mundo cada vez más conectado.

La actividad, impulsada por la Fundación Osde, está dirigida a quienes buscan comprender mejor estos cambios y explorar alternativas para incorporar la tecnología en sus ámbitos de trabajo y en sus proyectos personales.

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Una referente en innovación y productividad Martina Rua es periodista especializada en innovación y productividad y cuenta con 25 años de trayectoria en medios de comunicación. Su formación incluye posgrados y especializaciones en transformación digital realizados en España y Argentina. Además, dicta clases y cursos sobre innovación y gestión del tiempo en universidades y compañías globales.

Actualmente, se desempeña como columnista del diario La Nación y conductora en radio y podcasts. A lo largo de su carrera trabajó en algunos de los principales periódicos, radios y revistas de la región, y se dedicó a investigar y difundir experiencias de culturas innovadoras, procesos de transformación organizacional y tendencias globales.

Es coautora de los libros La Fábrica de Tiempo y Cómo domar tus pantallas, además de participar en el podcast Cómo fabricar tiempo. En mayo de 2025 publicó su primer libro como autora individual, 100 secretos de Innovación. Su trayectoria también fue reconocida con el Premio Accenture de Periodismo de Innovación y con su inclusión entre los HRInfluencers Top 100 de Latinoamérica.