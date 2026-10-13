> Paro docente: en Pergamino se espera una alta adhesión y escuelas con actividad afectada

Pergamino

La medida de fuerza de este jueves reunirá a docentes bonaerenses . Los gremios locales anticipan un importante acatamiento.

El jueves 15 de octubre se perfila como una jornada complicada para el funcionamiento de las escuelas públicas en Pergamino. A la huelga de 24 horas anunciada por los gremios docentes bonaerenses se sumará la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que también convocó a una jornada de asamblea y movilización.

La medidas de fuerza podría ampliar el impacto sobre el normal dictado de clases, ya que numerosos docentes no concurrirán a sus puestos de trabajo lo que podría resentir el funcionamiento cotidiano de los establecimientos.

De acuerdo con lo que pudo averiguar LA OPINION, los referentes gremiales educativos de Pergamino anticipan una alta adhesión a la protesta. En ese escenario, cientos de alumnos podrían verse imposibilitados de cumplir con su jornada escolar, especialmente en las instituciones públicas donde la concurrencia de docentes resulta indispensable para garantizar las actividades habituales.

Los docentes esperan una convocatoria a paritarias Al reclamo nacional se suma una preocupación específica de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires: la falta de una nueva convocatoria a paritarias por parte de la administración de Axel Kicillof.

Los sindicatos docentes aguardan una instancia de negociación que permita discutir una recomposición salarial. La preocupación se profundiza porque los haberes correspondientes a octubre se liquidaron sin un nuevo incremento, por lo que, si el Gobierno bonaerense no convoca a los gremios durante esta semana, los trabajadores podrían atravesar un segundo mes consecutivo sin una actualización salarial.

En ese marco, la huelga del jueves también funcionará como una señal de presión hacia las autoridades provinciales. Los sindicatos sostienen que resulta necesario retomar el diálogo salarial para discutir una mejora que permita hacer frente al aumento del costo de vida.

Entre las organizaciones que anunciaron su participación se encuentran Suteba y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), dos de los principales sindicatos docentes de la provincia. La medida se articula con la convocatoria nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), en una jornada que reunirá distintos reclamos vinculados con el presente de la educación pública.

RADIO TANDIL ATE también paralizará la administración pública La Asociación Trabajadores del Estado convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves, con una movilización al Congreso de la Nación prevista para las 13:30 en la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus principales demandas figura la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó el alcance de esa norma y sostuvo que la protesta busca frenar medidas que, desde la perspectiva del sindicato, perjudican a los trabajadores y afectan sus derechos.

En provincia de Buenos Aires, los afiliados a ATE cumplimentarán una jornada de lucha y movilización, no paro.

Una jornada de reclamos para la educación pública El paro coincidirá, además, con una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para los trabajadores de las casas de altos estudios.

La protesta reunirá así a distintos sectores educativos y estatales, con demandas que apuntan tanto al Gobierno nacional como a las autoridades bonaerenses.

En Pergamino, la atención estará puesta especialmente en las escuelas públicas y en el alcance que tendrá la adhesión de docentes. La previsión de un alto acatamiento anticipa una jornada en la que numerosas familias deberán reorganizar sus actividades ante la posibilidad de que sus hijos no puedan asistir a clases con normalidad.