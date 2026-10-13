“L’Italia del Mio Cuore”: el Coro Italiano celebra 35 años con una propuesta de arte y música

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Cultura

La agrupación dirigida por el profesor Diego Morán ofrecerá una velada especial el viernes 16, en el salón del Concejo Deliberante, con entrada libre y gratuita.

En el marco de la celebración de su 35° aniversario, el Coro Italiano de Pergamino presentará L’Italia del Mio Cuore, una propuesta que combinará música y artes visuales para rendir homenaje a las raíces, las tradiciones y la riqueza cultural de Italia.

La actividad tendrá lugar el viernes 16, a las 20:30, en el salón del Concejo Deliberante, con entrada libre y gratuita. La velada contará con la participación de las artistas Judith Silva y Laura Castro, quienes expondrán sus obras, y tendrá como invitada a la propuesta musical Retocando la Vida, integrada por adultos mayores que participan de los talleres de la Dirección de la Tercera Edad de Pergamino.

La iniciativa propone un encuentro entre distintas expresiones artísticas, en el que la pintura y el canto coral se unirán para celebrar la identidad italiana y su presencia en la vida cultural de la comunidad. “Los invitamos a compartir una velada muy especial donde la pintura y el canto coral se unen para homenajear a la cultura italiana”, expresaron desde la organización.

Una historia que comenzó en 1991 El Coro Italiano de Pergamino inició sus actividades en mayo de 1991, a partir de una iniciativa de la Subcomisión de Cultura del Italclub UCI. En sus comienzos, la agrupación se denominó Coro del Italclub de Pergamino y tuvo como primer director al profesor Juan Carlos Migliaro.

En 2002, la formación adoptó su nombre actual y, desde entonces, se encuentra bajo la dirección del profesor Diego Morán, quien ha acompañado el desarrollo de su identidad artística y la continuidad de un proyecto dedicado a difundir la música y la cultura italianas.

A lo largo de más de tres décadas, el coro realizó numerosas presentaciones en escenarios locales, regionales y nacionales, llevando la representación de Pergamino a distintos encuentros y actividades culturales. En 2024, asumió oficialmente la representación del Consulado Italiano de Pergamino, un reconocimiento a su trayectoria y a su labor de difusión cultural.

Otro acontecimiento destacado fue la realización, en 2025, del primer encuentro de coros italianos en la ciudad, una iniciativa que permitió reunir a agrupaciones vinculadas con la tradición coral italiana y fortalecer los lazos entre sus integrantes.

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La presentación de L’Italia del Mio Cuore se inscribe en este recorrido de trabajo y compromiso con la cultura, como una oportunidad para celebrar los 35 años de la institución y compartir con la comunidad una propuesta que integra música, arte y memoria.

Retocando la Vida, música para compartir La velada contará también con la participación de Retocando la Vida, una propuesta musical que funciona en el marco de los talleres de “La casita de mis viejos”, dependiente de la Dirección de la Tercera Edad de Pergamino.

La iniciativa nació en 2015, por impulso de Susana Vázquez, entonces directora del área, con el propósito de trasladar a los adultos mayores la experiencia de hacer música en conjunto. Actualmente, el taller está a cargo de la profesora Cecilia Manzoni y el profesor Roberto Lanzillotta.

Con una formación de entre 20 y 25 integrantes, la orquesta reúne instrumentos de percusión, xilofones, guitarra, violín, bandoneón y acordeón, entre otros. Su repertorio es amplio y diverso: abarca folklore, chamamé, chacarera, valses, cumbias, música italiana y foxtrot, con nuevas canciones que se incorporan de manera permanente al trabajo grupal.

Además del aprendizaje musical, el espacio promueve el encuentro, la participación y la construcción colectiva. Los ensayos semanales y las presentaciones se convierten en oportunidades para compartir experiencias, disfrutar de la música y fortalecer los vínculos.