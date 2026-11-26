Un fin de semana para disfrutar de la cultura en todas sus expresiones en Pergamino

> Un fin de semana para disfrutar de la cultura en todas sus expresiones en Pergamino

Cultura

Teatro, música en vivo, muestras de arte, cine, danza, encuentros corales y propuestas para descubrir el patrimonio local conforman una nutrida agenda de actividades en Pergamino y la región.

26 de noviembre de 2026 a las 09:30 a. m.

26 de noviembre de 2026 a las 09:30 a. m.

La ciudad se prepara para vivir un fin de semana con múltiples propuestas para todos los gustos y edades. Los escenarios teatrales recibirán comedias, espectáculos musicales y funciones de despedida; los espacios culturales abrirán sus puertas a exposiciones, presentaciones editoriales y encuentros artísticos, mientras que distintos bares y clubes ofrecerán música en vivo y noches de baile.

La programación también tendrá lugar para el cine, la ópera, el flamenco y las expresiones corales, además de alternativas para quienes deseen recorrer museos, conocer la historia de Pergamino y visitar espacios patrimoniales de la ciudad y localidades cercanas. Una agenda diversa que vuelve a poner en primer plano el movimiento cultural de la comunidad y ofrece numerosas razones para disfrutar del tiempo libre.

Bellas Artes Cantando de sol a sol Este jueves en el Centro Cultural Bellas Artes los coros Polifónico Municipal de Pergamino, Italiano Pergamino y de Niños Pergamino presentan “Cantando de sol a sol”.

Avenida Alsina y Moreno, a las 18:30. Entrada libre y gratuita. Servicio de bufet a cargo de la cooperadora de la Escuela Primaria N° 42.

Teatro San Martín Es Complicado Este jueves llegan al Teatro San Martín de Pergamino Claribel Medina y Pablo Alarcón con “Es Complicado”, una comedia romántica escrita y dirigida por Ernesto Medela, con producción de Damián Sequeira.

San Martín 541, a las 20:30. Entradas en boletería del teatro o al link: teatrosanmartinpergamino.com.ar

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez “La Revista. Cultura e historia local” Este viernes será presentada la 4ª publicación digital de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez “La Revista. Cultura e historia local”. El encuentro será en el auditorio de la institución y estará abierto a toda la comunidad. Se exhibirán fotografías y se proyectará una joya.

Avenida Colón y Mitre a las 19:00. Entrada libre y gratuita.

ArteMás Juan Meoz En galería ArteMás se habilitó la muestra “Ensambles” del arquitecto Juan Meoz, con trabajo curatorial de Daniel Oberti y diseño de exposición a cargo de Paulo Scarlato.

Echevarría 555. Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:00. Entrada libre y gratuita.

Museo Municipal Muestra colectiva En el SUM del Museo Municipal se habilitó la muestra colectiva Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma, de las alumnas del taller de acuarelas de Mónica Dagma, que brinda una serie de obras en acuarelas.

Avenida Alsina 405. Entrada libre y gratuita. Visitas de martes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábados y domingos, de 10:00 a 13:00.

Cinema Pergamino Dos estrenos En Cinema Pergamino se estrenan este viernes las películas La nueva Focker y Hechizo: Bienvenidos a Hexe. Continúan en cartel: Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha y Yo soy Rocky. Además, el martes 1º de diciembre se proyectará Minotauro, en el marco del ciclo Cinema Club Pergamino.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Club Centenario Música y baile Este sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. El sábado se presentan la agrupación La Contra, banda Mambos y Lea MB (anticipadas a $10000). En el Clásico de los domingos se presentan Marcos Alonso, Chelo La Bestia y Emma Pochi (damas $6000; caballeros $8000, hasta las 22:00).

Avenida Juan B. Justo 2150.

Teatro Unión “Un burdel en París” Este sábado en el Teatro Unión la Escuela de Comedia Musical Rafa Rivas presenta “Un burdel en París”. La obra es la muestra anual de fin de año con estética de cabaret parisino.

Avenida Alsina 530, a las 21:00. Anticipadas en @microteatropergamino.ok

Filial de River Plate Tinta Roja Este sábado vuelve la milonga Tinta Roja organizada y musicalizada por El Facha Aguad.

Avenida Ernesto Illia, a las 21:00.

Espacio Alt Araujo-Leys Este sábado en Espacio Alt se presentan Jorge Araujo (guitarra y voz) y Alex Leys (batería).

Reserva al 2477 342383.

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Habemus Theatrum “La despedida”, “Egalité” y “La denuncia” Este viernes el tercer nivel del Taller de Teatro de Neme Carenzo presenta su muestra anual. Se trata de la creación colectiva “La despedida”. Este sábado se despide la obra “Egalité” de Mariano Moro, con dirección de José Neme Carenzo y Bevacqua, y las actuaciones de Luis Furlano, Silvia Safar, Joaquín Fontana, Fernanda Skako, Pablo Abrego, Sabrina Boldrini y Cesia Valverde. El domingo será la última función de “La denuncia”, de Rafael Bruzza, basada en un hecho real ocurrido en Las Flores en 1909. Actúan: Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavelino, Ernesto Carenzo, Nacho Nime y Julia Benedettini. La dirección es de José Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Lula Solís y Sangre Madre Este viernes y sábado habrá teatro y música en El Yerta Club Cultural. El viernes se presenta el cantante y guitarrista Lula Solís, oriundo de Arroyo Seco y residente en General Lagos. Participarán artistas invitados. El sábado se presentan tres bandas: Maquiavélicos, Semilla Viva y Sangre Madre.

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. El viernes se presentan Luis Claudio y Banda Mambos (anticipadas $10000 hasta las 13:00). El sábado animará la noche la agrupación Sensación (anticipadas $8000 hasta las 13:00. En ambas veladas animará el DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

Teatro San Martín Tablao flamenco y Gala lírica Este viernes llega al Teatro San Martín la fuerza del flamenco con el espectáculo “Temple, habitar el instante”. El domingo llegan Las voces del Colón. En una noche de ópera y gala lírica se presentan el tenor Ramiro Pérez y la soprano Natacha Nocetti, acompañados por músicos de La Plata. A beneficio de la Subcomisión de Basquetbol del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

San Martín 541, viernes a las 21:30; domingo a las 19:00. Entradas en la boletería del teatro o en teatrosanmartinpergamino.com.ar

Ritmo Club Resto Bar Música Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se presentan nuevamente juntos Keke Conte y Alberto Digilio (anticipadas $10000). El sábado la propuesta se titula Blues con Ritmo, con la participación de Cristian Luna & The Tock And Blues, Jota Eme y Crazy Magnet (anticipada $10000). El domingo Alternativo Escuela de Música presenta un recital de alumnos.

Avenida Alsina 950, viernes y sábado a las 21:00: domingo a las 20:30 Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

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Centro Cultural Registrarte Cine Club Este domingo continúa en el Centro Cultural Registrarte, los encuentros de Cine Club organizados por Sebastián Basiluk. Se proyectará Salam Cinema documental (Irán 1995). “Miramos la peli, charlamos y debatinos”, es la propuesta.

Sarratea 221, a las 19:00. Reservas al 2477 672158. Capacidad limitada.

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves a sábados, de 16:30 a 20:00; sábados y domingos, de 10:00 a 13:00.

Avenida Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas este domingo, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda está ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse sábados, domingos y feriados, de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.