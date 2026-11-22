“Cantando de sol a sol”: tres coros locales compartirán una tarde de música
La propuesta reunirá al Coro Polifónico Municipal, el Coro Italiano Pergamino y el Coro de Niños Pergamino. El encuentro será el jueves 26 de noviembre, con entrada libre y gratuita, y contará con un servicio de buffet a beneficio de la Escuela Primaria N° 42.
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La música coral será protagonista de una nueva propuesta cultural en Pergamino. El próximo jueves 26, a partir de las 18:30, las instalaciones de Bellas Artes, ubicadas en la intersección de Alsina y Moreno, recibirán el encuentro “Cantando de sol a sol”, una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino que invita a disfrutar del canto colectivo y del trabajo de distintas agrupaciones de la ciudad.
La jornada contará con la participación de tres reconocidas formaciones locales: el Coro Polifónico Municipal de Pergamino, el Coro Italiano Pergamino y el Coro de Niños Pergamino, este último perteneciente al Programa Coros y Orquestas Bonaerenses. Cada agrupación ofrecerá un repertorio propio, en una propuesta que reunirá distintas voces y generaciones en torno a la música y la expresión coral.
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La dirección y coordinación general del encuentro estarán a cargo del profesor Diego Moran, quien tendrá la responsabilidad de conducir esta presentación conjunta.
Además de la actividad artística, el público podrá acompañar una iniciativa solidaria a través del servicio de buffet que estará a cargo de la cooperadora de la Escuela Primaria N° 42, cuyos beneficios serán destinados a la institución educativa.
La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una tarde diferente, disfrutar de la música coral y acompañar el trabajo de las agrupaciones locales.