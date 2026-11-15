> VibraSuzuki realiza sus conciertos de cierre de año en distintos espacios de Pergamino

Cultura

El Espacio de Educación Musical dirigido por Ana Carchenilla realiza durante noviembre y diciembre una serie de conciertos, encuentros y actividades que ponen en valor el trabajo educativo, artístico e inclusivo desarrollado a lo largo de 2026.

El Espacio de Educación Musical VibraSuzuki, que dirige Ana Carchenilla, profesora de Educación Musical y de Violonchelo, anunció su cronograma de actividades para el cierre del ciclo 2026. La propuesta incluye conciertos y encuentros en distintos puntos de Pergamino, con el objetivo de compartir con la comunidad los aprendizajes, las experiencias y la producción musical de sus alumnos.

Las actividades comenzaron en noviembre, con una agenda que combinará presentaciones abiertas al público, proyectos educativos y espacios de formación e intercambio.

El miércoles 11, a las 19:00, se realizó un concierto en la Peatonal. La programación continuará el miércoles 18, a las 14:00, con el cierre del Proyecto Música y Crianza, en los espacios al aire libre del Hospital San José.

El sábado 21, a las 20:00, VibraSuzuki participará de la Noche de los Museos con un concierto en el Espacio de la Memoria. En tanto, del 26 al 29 de noviembre, alumnos del espacio viajarán a Santa Fe para participar del Encuentro Chelístico Suzuki, una experiencia que promueve la formación musical y el intercambio con estudiantes y docentes.

El lunes 30, a las 19:00, tendrá lugar el cierre de las actividades de Primeras Infancias en la Plaza 25 de Mayo.

La agenda de diciembre Durante diciembre continuarán las propuestas de cierre. El miércoles 2, a las 19:00, se realizará el cierre de Ensamble en la galería de Parque Belgrano, mientras que el viernes 4, a la misma hora, será el turno de NeuroMúsica, en la Plaza 25 de Mayo.

El cronograma culminará el domingo 13, a las 19:00, con el gran concierto de cierre en el Teatro Unión Ferroviaria, donde los participantes compartirán con el público parte del trabajo realizado durante el año.

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“A través de estas propuestas, buscamos compartir con la comunidad el trabajo educativo, artístico e inclusivo que desarrollamos durante el año, acompañando a niños, adolescentes y adultos a través de la música”, expresaron desde VibraSuzuki.

De esta manera, el espacio despedirá el ciclo 2026 con una programación que trasciende el escenario tradicional y lleva la música a plazas, instituciones y espacios culturales de la ciudad, reafirmando su compromiso con la educación musical y la participación comunitaria.

Sobre Espacio de Educación Musical VibraSuzuki VibraSuzuki es un espacio de educación musical que acompaña a bebés, niños, adolescentes, adultos y familias, a través de propuestas pedagógicas de calidad, inspiradas en la filosofía del Método Suzuki y en una mirada integral del aprendizaje.

Los programas incluyen Primeras Infancias (0 a 5 años), Neuro Música para niños y adolescentes con discapacidad o desafíos en el desarrollo, formación en Violonchelo, Guitarra y Piano, Lenguaje Musical y Ensamble, además de Cursos de Formación Suzuki destinados a docentes y músicos que desean especializarse en esta metodología.

“Creemos que la música es una herramienta para desarrollar capacidades, fortalecer vínculos y transformar vidas. Nuestro propósito es ofrecer una educación musical donde cada persona pueda descubrir y desarrollar su potencial en un entorno de respeto, alegría y crecimiento compartido”, expresan.