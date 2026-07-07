> VibraSuzuki celebrará su Gran Concierto de Graduación con alumnos y ensambles en escena

Cultura

El concierto será el domingo 12 de julio y reunirá a estudiantes que culminan distintas etapas de formación, junto al Ensamble CheloSuzuki y los Programas de Primeras Infancias, en una celebración del aprendizaje, la música y el trabajo compartido.

El Espacio de Educación Musical VibraSuzuki invita a la comunidad a compartir una de las instancias más significativas de su calendario académico: el Gran Concierto de Graduación, un encuentro que reunirá en el escenario a estudiantes, docentes y familias para celebrar el crecimiento musical y personal de quienes culminan distintas etapas de formación.

El evento tendrá lugar el domingo 12 de julio a las 18:00 en el Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530) y contará con la participación del Ensamble CheloSuzuki y los Programas de Primeras Infancias, que acompañarán a los alumnos en una propuesta artística abierta a toda la comunidad.

"Será una hermosa celebración donde nuestros alumnos compartirán el escenario junto al Ensamble CheloSuzuki y los Programas de Primeras Infancias, en un concierto que celebra el crecimiento, el aprendizaje y la música en comunidad", expresaron desde la institución.

Más que un examen o una muestra de fin de ciclo, la graduación dentro del Método Suzuki representa un reconocimiento al recorrido realizado por cada estudiante. Cada nivel alcanzado refleja el desarrollo de habilidades técnicas y musicales, pero también el compromiso, la perseverancia y el acompañamiento de las familias, pilares fundamentales de esta filosofía educativa.

Durante el concierto, los alumnos interpretarán el repertorio correspondiente a los niveles alcanzados, compartiendo escenario con otros estudiantes y ensambles en una experiencia que pone en valor la práctica colectiva y el aprendizaje colaborativo.

Los alumnos que recibirán su graduación son: en Libro 2, Malena Aranibe López, Aranza Valdez y Noa Morales; en Libro 1, Victoria Azzaro, Lilen Zini, Francesca Timoner y Manuel Amorín Bosco; en Sol Mayor, Matías Torres; en Re Mayor, Kevin Isa Milone y Alexis Mandiuc; y en Pre Estrellita, Julieta Hoffmann y Olivia Fernández.

Sobre Espacio de Educación Musical VibraSuzuki VibraSuzuki es un espacio de educación musical que acompaña a bebés, niños, adolescentes, adultos y familias, a través de propuestas pedagógicas de calidad, inspiradas en la filosofía del Método Suzuki y en una mirada integral del aprendizaje.

Los programas incluyen Primeras Infancias (0 a 5 años), Neuro Música para niños y adolescentes con discapacidad o desafíos en el desarrollo, formación en Violonchelo, Guitarra y Piano, Lenguaje Musical y Ensamble, además de Cursos de Formación Suzuki destinados a docentes y músicos que desean especializarse en esta metodología.

“Creemos que la música es una herramienta para desarrollar capacidades, fortalecer vínculos y transformar vidas. Nuestro propósito es ofrecer una educación musical donde cada persona pueda descubrir y desarrollar su potencial en un entorno de respeto, alegría y crecimiento compartido”, expresan.