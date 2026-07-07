VibraSuzuki celebrará su Gran Concierto de Graduación con alumnos y ensambles en escena
El concierto será el domingo 12 de julio y reunirá a estudiantes que culminan distintas etapas de formación, junto al Ensamble CheloSuzuki y los Programas de Primeras Infancias, en una celebración del aprendizaje, la música y el trabajo compartido.
El Espacio de Educación Musical VibraSuzuki invita a la comunidad a compartir una de las instancias más significativas de su calendario académico: el Gran Concierto de Graduación, un encuentro que reunirá en el escenario a estudiantes, docentes y familias para celebrar el crecimiento musical y personal de quienes culminan distintas etapas de formación.
El evento tendrá lugar el domingo 12 de julio a las 18:00 en el Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530) y contará con la participación del Ensamble CheloSuzuki y los Programas de Primeras Infancias, que acompañarán a los alumnos en una propuesta artística abierta a toda la comunidad.
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"Será una hermosa celebración donde nuestros alumnos compartirán el escenario junto al Ensamble CheloSuzuki y los Programas de Primeras Infancias, en un concierto que celebra el crecimiento, el aprendizaje y la música en comunidad", expresaron desde la institución.
Más que un examen o una muestra de fin de ciclo, la graduación dentro del Método Suzuki representa un reconocimiento al recorrido realizado por cada estudiante. Cada nivel alcanzado refleja el desarrollo de habilidades técnicas y musicales, pero también el compromiso, la perseverancia y el acompañamiento de las familias, pilares fundamentales de esta filosofía educativa.
Durante el concierto, los alumnos interpretarán el repertorio correspondiente a los niveles alcanzados, compartiendo escenario con otros estudiantes y ensambles en una experiencia que pone en valor la práctica colectiva y el aprendizaje colaborativo.
Los alumnos que recibirán su graduación son: en Libro 2, Malena Aranibe López, Aranza Valdez y Noa Morales; en Libro 1, Victoria Azzaro, Lilen Zini, Francesca Timoner y Manuel Amorín Bosco; en Sol Mayor, Matías Torres; en Re Mayor, Kevin Isa Milone y Alexis Mandiuc; y en Pre Estrellita, Julieta Hoffmann y Olivia Fernández.
Sobre Espacio de Educación Musical VibraSuzuki
VibraSuzuki es un espacio de educación musical que acompaña a bebés, niños, adolescentes, adultos y familias, a través de propuestas pedagógicas de calidad, inspiradas en la filosofía del Método Suzuki y en una mirada integral del aprendizaje.
Los programas incluyen Primeras Infancias (0 a 5 años), Neuro Música para niños y adolescentes con discapacidad o desafíos en el desarrollo, formación en Violonchelo, Guitarra y Piano, Lenguaje Musical y Ensamble, además de Cursos de Formación Suzuki destinados a docentes y músicos que desean especializarse en esta metodología.
“Creemos que la música es una herramienta para desarrollar capacidades, fortalecer vínculos y transformar vidas. Nuestro propósito es ofrecer una educación musical donde cada persona pueda descubrir y desarrollar su potencial en un entorno de respeto, alegría y crecimiento compartido”, expresan.
Ana Carchenilla
La dirección de VibraSuzuki está a cargo de Ana Carchenilla, Profesora de Educación Musical y de Violonchelo, con más de 20 años de experiencia docente y 10 años de trayectoria como profesora certificada del Método Suzuki. Su labor se centra en promover una educación musical de excelencia, acompañando el desarrollo de cada alumno desde una mirada humana, respetuosa e inspiradora, y formando tanto a estudiantes como a futuros docentes.