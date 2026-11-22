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La nadadora pergaminense se consagró campeona nacional en los 50, 100 y 200 metros pecho, los 100 libres y los 200 y 400 combinados en Cadetes 1. Estableció tres récords de campeonato y se quedó con los trofeos a la Mejor Marca Técnica femenina y a la Superación de Estilos.

Helena Arbeleche completó este sábado una actuación perfecta en el Campeonato Nacional de Cadetes. En el natatorio del Parque Olímpico de la Juventud, la nadadora pergaminense de 14 años se consagró campeona nacional en las seis pruebas individuales que disputó en Cadetes 1, estableció tres récords de campeonato y obtuvo los trofeos a la Mejor Marca Técnica femenina y a la Superación de Estilos.

Representando al equipo Ser Natación, "Hele" ganó los 50, 100 y 200 metros pecho, los 100 metros libres y los 200 y 400 metros combinados en un certamen que comenzó el jueves y terminó este sábado en el Parque Roca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de los seis títulos nacionales, mejoró marcas personales en pileta larga (50 metros).

Cierre con otros dos títulos En la última jornada, Arbeleche nadó dos pruebas. Por la mañana ganó los 200 metros pecho con un tiempo de 2m. 41s. 14/100 y le sacó 10 segundos a su escolta. Con esa marca bajó casi seis segundos el récord de campeonato, que era de 2m. 47s. 05/100 y estaba vigente desde 2024. También mejoró su registro personal de 2m. 42s. 02/100, conseguido semanas atrás en Santo André (San Pablo) durante el Campeonato Paulista Infantil. Y por la tarde cerró su participación con el oro en los 200 metros combinados (medley). Detuvo el cronómetro en 2m. 23s. 71/100 y completó así el pleno de victorias individuales.

10 segundos menos en 400 combinados El viernes por la tarde, la pergaminense había ganado los 400 metros combinados con 5m. 06s. 48/100. Con ese tiempo bajó en más de 10 segundos su mejor registro en pileta larga, el 5m. 16s. 94/100 logrado hace dos semanas en el certamen paulista.

Ese título se sumó a los tres que ya había obtenido en sus primeras presentaciones. El jueves ganó los 100 metros libres con 58s. 68/100 y derribó el récord de campeonato (1m. 00s. 12/100, vigente desde 2024). Ese mismo día ganó los 50 metros pecho con 35s. 09/100, su mejor tiempo personal en pileta larga. Y el viernes por la mañana se consagró en los 100 metros pecho con 1m. 14s. 35/100, nuevo récord de campeonato en reemplazo del 1m. 15s. 39/100 que regía desde 2024.

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Junto a sus compañeros de equipo en Ser Natación, Laila Chain y Federico Bottos, premiados como Mejor Marca Técnica. Dos trofeos para una nadadora completa Su actuación también le valió dos distinciones. Arbeleche recibió el trofeo a la Mejor Marca Técnica femenina y el de Superación de Estilos. Este último reconoce al nadador más completo y versátil del torneo: lo gana quien logra el menor tiempo total sumando las dos pruebas de combinado individual (200 y 400 metros).

El pecho es su estilo predilecto, y en esa especialidad ganó las tres distancias. Pero sus victorias en 100 metros libres y en las dos pruebas de combinados la definen como una nadadora completa, con un amplio horizonte en este deporte.