Cultura

La reconocida dupla se presenta en el Teatro San Martín el próximo jueves 26, a las 20:30, con una comedia romántica que combina humor, emoción y sensibilidad para explorar los vínculos de pareja, las separaciones y las segundas oportunidades.

De gira por el país, Claribel Medina y Pablo Alarcón llegarán a Pergamino con “Es Complicado”, una comedia romántica que reúne nuevamente a la pareja que supo compartir una historia de amor fuera de los escenarios.

La función será el próximo jueves 26, a las 20:30, en el Teatro San Martín de Pergamino, San Martín 541.

Con una conexión artística que conserva su frescura y complicidad, los actores dan vida a una historia que transita entre la emoción, la sensibilidad y el humor.

Escrita y dirigida por Ernesto Medela, con producción de Damián Sequeira, la obra propone una mirada cercana y descontracturada sobre las relaciones sentimentales en la adultez. Los desencuentros cotidianos, los celos, las cuentas pendientes, los recuerdos y las segundas oportunidades conforman el universo de una historia en la que el amor y el desamor conviven con las contradicciones propias de los vínculos humanos.

La acción transcurre en una casa de fin de semana, donde un matrimonio atravesado por una separación vuelve a encontrarse cara a cara. Durante un día y una noche, los protagonistas deberán enfrentarse no solo a su pasado compartido, sino también a todo aquello que todavía permanece entre ellos. En ese escenario se suceden conversaciones intensas, reproches, momentos de ternura y situaciones desopilantes que aportan dinamismo a la trama.

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Un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana y un encuentro que puede convertirse tanto en un final como en un nuevo comienzo. Con esos elementos, “Es Complicado” construye una comedia que invita a reflexionar, sin perder el sentido del humor, sobre las relaciones, las decisiones y los sentimientos que sobreviven al paso del tiempo.

El reencuentro de Medina y Alarcón constituye uno de los grandes atractivos de la propuesta. La experiencia y el oficio de dos figuras reconocidas del teatro y la televisión argentina se ponen al servicio de una puesta íntima y cercana, capaz de conectar con distintas generaciones a través de situaciones y emociones en las que muchos espectadores podrán verse reflejados.