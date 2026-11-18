"Es Complicado”: Claribel Medina y Pablo Alarcón llegan al Teatro San Martín
La reconocida dupla se presenta en el Teatro San Martín el próximo jueves 26, a las 20:30, con una comedia romántica que combina humor, emoción y sensibilidad para explorar los vínculos de pareja, las separaciones y las segundas oportunidades.
De gira por el país, Claribel Medina y Pablo Alarcón llegarán a Pergamino con “Es Complicado”, una comedia romántica que reúne nuevamente a la pareja que supo compartir una historia de amor fuera de los escenarios.
La función será el próximo jueves 26, a las 20:30, en el Teatro San Martín de Pergamino, San Martín 541.
Las mas leidas de Cultura
Teatro, recitales, muestras y mucho más: qué hacer este fin de semana en Pergamino
Andrés Cofré, el tenor pergaminense que cantará como solista en la celebración del Papa León XIV en Luján
Alejandro Sánchez Piazza: un médico, una voz y un proyecto para impulsar el arte en Pergamino
¿De qué murió Marcos Camino? La principal hipótesis sobre el fallecimiento del músico
Habemus Theatrum estrena este sábado “Égalité”, una obra que cuestiona jerarquías sociales
Con una conexión artística que conserva su frescura y complicidad, los actores dan vida a una historia que transita entre la emoción, la sensibilidad y el humor.
Escrita y dirigida por Ernesto Medela, con producción de Damián Sequeira, la obra propone una mirada cercana y descontracturada sobre las relaciones sentimentales en la adultez. Los desencuentros cotidianos, los celos, las cuentas pendientes, los recuerdos y las segundas oportunidades conforman el universo de una historia en la que el amor y el desamor conviven con las contradicciones propias de los vínculos humanos.
La acción transcurre en una casa de fin de semana, donde un matrimonio atravesado por una separación vuelve a encontrarse cara a cara. Durante un día y una noche, los protagonistas deberán enfrentarse no solo a su pasado compartido, sino también a todo aquello que todavía permanece entre ellos. En ese escenario se suceden conversaciones intensas, reproches, momentos de ternura y situaciones desopilantes que aportan dinamismo a la trama.
Un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana y un encuentro que puede convertirse tanto en un final como en un nuevo comienzo. Con esos elementos, “Es Complicado” construye una comedia que invita a reflexionar, sin perder el sentido del humor, sobre las relaciones, las decisiones y los sentimientos que sobreviven al paso del tiempo.
El reencuentro de Medina y Alarcón constituye uno de los grandes atractivos de la propuesta. La experiencia y el oficio de dos figuras reconocidas del teatro y la televisión argentina se ponen al servicio de una puesta íntima y cercana, capaz de conectar con distintas generaciones a través de situaciones y emociones en las que muchos espectadores podrán verse reflejados.
Entradas en boletería del teatro, de martes a viernes, de 16:00 a 20:00, o bien al link: teatrosanmartinpergamino.com.ar