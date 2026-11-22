El teatro vocacional de Pinzón vuelve a escena con una comedia
El Grupo de Teatro Vocacional “Juan P. Mártire” retomará su actividad el viernes 27, con la presentación de “Fragmentos de Cristal”, de la escritora rosarina María Gracia Courtade. La función será a total beneficio de la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.
Escribe
Después de un tiempo sin presentaciones, el Grupo de Teatro Vocacional “Juan P. Mártire” volverá a encontrarse con el público el próximo viernes 27, a las 21:00, en las instalaciones del Pinzón Foot Ball Club. La propuesta marcará el regreso a los escenarios de una agrupación que forma parte de la identidad cultural de la localidad y que mantiene viva una tradición artística con un siglo de historia.
En esta oportunidad, el elenco presentará la comedia “Fragmentos de Cristal”, escrita por la autora rosarina María Gracia Courtade, en una puesta que reunirá a un numeroso grupo de actores y actrices de la comunidad.
Las mas leidas de Cultura
Alejandro Sánchez Piazza: un médico, una voz y un proyecto para impulsar el arte en Pergamino
Una ciudad con múltiples escenarios y propuestas culturales para todos los gustos
VibraSuzuki realiza sus conciertos de cierre de año en distintos espacios de Pergamino
"Es Complicado”: Claribel Medina y Pablo Alarcón llegan al Teatro San Martín
Baglietto y Vitale y Adriana Varela, dos grandes propuestas musicales en el Teatro San Martín
Integran el elenco Daiana Córdoba, Mary Ale, Erica Chiroza, Mónica Alarcón, Graciela Pérez, Erica Balsa, Gaby Gómez, Marcela Sita, Adrián Pizi, Javier Taruselli y Hugo Mollo. La dirección está a cargo de José Colombo, con la asistencia de Gabriela Colombo, mientras que el sonido y la iluminación serán responsabilidad de Juanjo Santoro.
La función tendrá además un propósito solidario, ya que todo lo recaudado será destinado a la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, patrona de Pinzón.
Un siglo de historia teatral
El regreso del grupo adquiere un significado especial porque se produce en un año en el que la localidad transita los cien años de actividad teatral, una historia cuyo principal impulsor fue don Juan P. Mártire, uno de los fundadores del Pinzón Foot Ball Club.
Mártire estuvo al frente de la dirección teatral hasta mediados de la década de 1970, cuando legó la conducción a Noemí Altamirano y José Colombo. Fueron ellos quienes dieron a la agrupación el nombre que lleva actualmente, en reconocimiento a quien sentó las bases de una actividad que, generación tras generación, encontró continuidad en el compromiso de los vecinos con el teatro.
Como parte de una tradición que acompaña cada encuentro, al finalizar la representación los asistentes podrán compartir un momento de camaradería con un servicio de bufet que ofrecerá pizzas caseras y choripanes, además de música para prolongar la velada.Las entradas pueden reservarse a través de los teléfonos 2477 457608 y 2477 456137.