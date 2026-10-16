Un mapa de propuestas para recorrer la cultura de Pergamino el fin de semana

> Un mapa de propuestas para recorrer la cultura de Pergamino el fin de semana

Cultura

Desde este viernes y hasta el domingo, salas, centros culturales y espacios de encuentro desplegarán una programación diversa, con opciones gratuitas y aranceladas, para todos los gustos y edades.

16 de octubre de 2026 a las 09:30 a. m.

16 de octubre de 2026 a las 09:30 a. m.

Concejo Deliberante “L’Italia del Mio Cuore” Este viernes en el salón del Concejo Deliberante el Coro Italiano celebra 35 años con una propuesta de arte y música titulada “L’Italia del Mio Cuore”. Además de la actuación del Coro, la velada contará con la participación de las artistas Judith Silva y Laura Castro quienes expondrán sus obras, y tendrá como invitada a la propuesta musical Retocando la Vida.

Florida y Peatonal, a las 20:30. Entrada libre y gratuita.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez Cine Italiano del Siglo XXI Este viernes continúa el ciclo “Cine italiano del siglo XXI”, una propuesta de la Asociación Dante Alighieri que invita a acercarse a distintas producciones de la cinematografía italiana contemporánea. Se proyecta Habemus Papam, un film de Nanni Moretti.

Avenida Colón y Mitre, a las 18:30. Subtítulos en castellano. Entrada libre y gratuita.

Centro Cultural Registrarte Muestra fotográfica colectiva El Centro Cultural Registrarte dio inicio al Mes del Grabado con una muestra fotográfica colectiva que reúne trabajos de artistas de Pergamino, Junín y La Plata.

Sarratea 221. Los viernes de 18:00 a 20:30. Entrada libre y gratuita.

Florentino Teatro Bar Fernando Vila y Tango querido La cartelera del fin de semana en Florentino Teatro Bar. Este viernes se presenta Fernando Vila, acompañado por el percusionista Pepe Moran y artistas invitados. El sábado la propuesta es Tango querido con Roberto Piraccini en voz, Carlos Quilici en bandoneón y Martín Tessa en guitarra.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas para el viernes al 2477 554459; el sábado al 2477314665.

Cinema Pergamino Un estreno En Cinema Pergamino se estrena este viernes la película “Street Fighter”. Siguen en cartel: “El corazón de la bestia”, “Cars” y “Madre siniestra”. A su vez, el sábado 17 y el domingo 18 se proyectará “Verity, la sombra de un engaño”. En la nueva propuesta del ciclo Cinema Club Pergamino se presentará “Hojas de otoño”.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Teatro San Martín Música de películas Este sábado el Coro Proyecto Coral Pergamino presentará Música de Películas, un espectáculo integral que propone recorrer algunas de las bandas sonoras más recordadas de la historia cinematográfica.

San Martín 541, a las 21:00. Entradas en boletería y a través del sitio web passline.com.

Clínica Pergamino Matices de la vida En el marco de la celebración por sus 90 años, Clínica Pergamino se habilitó “Matices de la vida”. La muestra colectiva cuenta con la curaduría de Ana Thome y reúne obras de: Laura Baldomá, Gaby Villanueva, Andrea Furiasse, Marcela Ripoll, Virginia Long, Emi Louise, Alicia Apesteguia, Gaby Messing, María Mac Mullen, María Elena Escola, Jorge Costa, Cristina Frigerio, José Otero, María Cristina Berdolini, Berna Calabia, Ana Rego y Nechy Quiroz.

Avenida de Mayo 1115.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez “Ecos del Tiempo” Este sábado en la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez será presentada la antología “Ecos del tiempo”, integrada por 39 poetas del partido de Pergamino.

Avenida Colón y Mitre, a las 20:30. Entrada libre y gratuita.

Club Centenario Música y baile Este sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. El sábado vuelve el master Mario Pereyra, con Martín y La Dorada, Matías Pochi y Agrupación Amparos (anticipadas $12000). El domingo se festeja el Día de la Madre con Apasionados y Chelo La Bestia (damas $6000; caballeros $8000 hasta las 22:00).

Avenida Juan B. Justo 2150. Whatsapp: 2477 597446.

Espacio ALT75 Darío Boente Quartet Este sábado llega desde New York a Espacio ALT75 el show de Darío Boente Quartet, integrado por Darío Boente (piano), Chino Piazza (batería), Diego Waner (bajo) y Juampy Juárez (guitarra) interpretarán jazz, funk y ritmos latinos.

A las 21:00. Reservas la 2477 342383. Anticipadas a $15000. Capacidad limitada.

Habemus Theatrum “Extenuedas”, “Todas las canciones de amor” y “La revolución es un sueño eterno” Otro fin de semana a puro teatro en Habemus Theatrum. Este viernes, nueva función de la obra “Extenuadas”, con Silvia Safar, Isadora Gugino y Eliana Zárate, y guion y dirección de Mora Biscayart. Este sábado será la última función de “Todas las canciones de amor”, de Santiago Loza, con dirección de Fabricio Sceglio y Gustavo Bevacqua y protagonizada por Pamela Lombari y Ezequiel Gabella. El domingo reponen “La revolución es un sueño eterno”, la adaptación teatral de la reconocida novela de Andrés Rivera, con Gustavo Bevacqua como protagonista y dirección de Raúl Notta.

Jujuy 227, viernes y sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Jazz, Folklore y Diario de canciones Este viernes, sábado y domingo habrá propuestas musicales en El Yerta Club Cultural. Este viernes vuelve el trío Jam Jazz Trío conformado por Manuel Cortasa, Ariel Colombo y Javier González (anticipadas a $10000 o dos por $15000). Peña sin vueltas y Taller de folklore con Mati Rojas y Víctor Espinillo. El domingo llegan Paula Trama y Barbi Recanati con Diario de Canciones.

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Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Conservatorio de Música Orquesta Compay Este sábado en la sala del Conservatorio de Música se desarrollará una noche caribeña, con salta, son y timba para bailar sin parar. Se presenta Orquesta Compay y habrá una clase de baile por Natalia Rojos.

San Martín 621, a las 21:00. Entradas a $10.000. Servicio de bufet. Localidades limitadas.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presentan El Tigre Goro y Amparos (anticipadas hasta las 13:00 a $10000); el sábado animará la noche la agrupación Imperio Tropical (anticipadas hasta las 13:00 a $8000). En todas las jornadas animará el DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

Parrilla El Fogón Eduardo Pintos Este sábado en la Parrilla El Fogón se festeja el día de la Costurera con una cena show a cargo de Eduardo Pintos. Conduce el locutor de Al Palo

Avenida Rocha 269. Reservas al 2477 364858.

Ritmo Club Resto Bar Blues, Tango y Folklore y La Trova Azul Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes el Blues local dice presente a través de Gustavo Redón (bajo), Frank Selva (batería), Esteban Alvarez (voz), Oso Selva (guitarra), Guille Aguilar (trompeta) y Javier Palma (teclado) ($8000). El sábado compartirán escenario la cantante de tangos Ivana Fortunati y el folklorista local Miki Yomaiel ($10000). El domingo Luly Peralta y La Trova Azul harán un homenaje a las madres ($10000).

Avenida Alsina 950, viernes, sábado y domingo a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” Ecocidio y negocios en el Río Paraná Este lunes en la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” se realizará una clase abierta a la ciudadanía a cargo de Daniel Eduardo Targize sobre “Soberanía y Ecocidio en las vías navegables del Río Paraná”. La actividad es organizada por las Cátedras de Historia 1 y 2 del Profesorado de Historia del Instituto 122 “Pte. Arturo Illia”.

Avenida Colón 725, a las 18:30. La entrada es libre y gratuita.

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse este viernes de 16:30 a 20:00; el sábado y el domingo de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: museo@pergamino.gob.ar