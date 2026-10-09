Cuatro días, muchas historias: el mapa cultural de Pergamino vuelve a ponerse en movimiento

> Cuatro días, muchas historias: el mapa cultural de Pergamino vuelve a ponerse en movimiento

Cultura

Películas, tangos, rock, teatro, fotografía, humor, baile y patrimonio forman parte de una programación que atraviesa distintos barrios y espacios de la ciudad.

09 de octubre de 2026 a las 10:37 a. m.

09 de octubre de 2026 a las 10:37 a. m.

El fin de semana largo llega con una amplia agenda cultural en Pergamino y localidades del partido, con propuestas para todos los gustos y edades. El cine, el teatro, la música en vivo, las artes visuales y el patrimonio histórico compartirán la programación de distintos espacios de la ciudad, con actividades tanto de entrada libre y gratuita como propuestas con localidades anticipadas.

La cartelera incluye estrenos y funciones especiales en Cinema Pergamino, una nueva propuesta del Cinemaclub, espectáculos teatrales en Habemus Theatrum, shows y encuentros musicales en El Yerta Club Cultural, Florentino Teatro Bar, el Conservatorio de Música y otros espacios de la ciudad. También habrá presentaciones de artistas locales, tango, rock, música popular y propuestas bailables.

A las actividades escénicas y musicales se suman exposiciones y muestras en el Centro Cultural Registrarte, Florida Centro Cultural y Clínica Pergamino, además de distintas alternativas para recorrer espacios vinculados con la historia y el patrimonio local.

Biblioteca Menéndez Cine Italiano del Siglo XXI Este viernes comienza el ciclo “Cine italiano del siglo XXI”, una propuesta de la Asociación Dante Alighieri que invita a acercarse a distintas producciones de la cinematografía italiana contemporánea. La apertura será con la película “Un casamiento inolvidable” (2002).

Avenida Colón y Mitre, a las 18:30. Subtítulos en castellano. Entrada libre y gratuita.

Centro Cultural Registrarte

Muestra fotográfica colectiva

El Centro Cultural Registrarte dio inicio al Mes del Grabado con una muestra fotográfica colectiva que reúne trabajos de artistas de Pergamino, Junín y La Plata.

Sarratea 221. Entrada libre y gratuita.

Florentino Teatro Bar “Un turco suelto!” Este viernes se presenta en Florentino Teatro Bar el turco Naim con su unipersonal “Un turco suelto!”, una propuesta para disfrutar, reírse de principio a fin y pasar una noche increíble.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Entradas en argentickets.com. Mesas: 2477 554459.

Cinema Pergamino Dos estrenos En Cinema Pergamino se estrenan este viernes las películas “Cars” y “Madre Siniestra”. Continúan en exhibición “El corazón de la bestia” y “Verity, la sombra de un engaño”. El sábado 10 y el lunes 12, feriado, se proyectarán “Guardianes del museo 2” y “Digger”, y el martes 13 Cinemaclub Pergamino presentará la comedia documental “Los calvos”.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Centro Cultural Registrarte El sonido del abrazo Este sábado llega al Centro Cultural Registrarte Karina Hourcade -La Morocha- con el espectáculo El sonido del abrazo, que propone un recorrido por las emociones a través de historias, relatos y tangos nacidos de su libro Un Broli, tangos en tiempo de relato.

Sarratea 221, a las 21:00. Anticipadas a $8000 al 2477 672158.

Florida Café Cultural Florida 360 Un evento redondo Este sábado y domingo se desarrollará en Florida Centro Cultural dos jornadas dedicadas a la mítica banda y la obra y poesía de Carlos Indio Solari. Habrá feria, proyecciones, música en vivo y mural participativo.

Florida 360, a partir de las 16:00. Entrada libre y bufet.

Clínica Pergamino Matices de la vida En el marco de la celebración por sus 90 años, Clínica Pergamino se habilitó “Matices de la vida”. La muestra colectiva cuenta con la curaduría de Ana Thome y reúne obras de: Laura Baldomá, Gaby Villanueva, Andrea Furiasse, Marcela Ripoll, Virginia Long, Emi Louise, Alicia Apesteguia, Gaby Messing, María Mac Mullen, María Elena Escola, Jorge Costa, Cristina Frigerio, José Otero, María Cristina Berdolini, Berna Calabia, Ana Rego y Nechy Quiroz.

Avenida de Mayo 1115.

Club Centenario Música y baile Este sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. El sábado se presentan Los Lirios (dos presentaciones), Valen Vargas y Marcos Alonso (anticipadas a $15000). El domingo se presentan Luis Toro, Apasionados, El Tigre Goro y Martín y La Dorada (damas a $5000; caballeros a $7000 hasta las 23:30).

Avenida Juan B. Justo 2150. Whatsapp: 2477 597446.

Habemus Theatrum “Todas las canciones de amor” y “La revolución es un sueño eterno” Otro fin de semana a puro teatro en Habemus Theatrum. Este sábado vuelve a escena la obra “Todas las canciones de amor”, de Santiago Loza, con dirección de Fabricio Sceglio y Gustavo Bevacqua y protagonizada por Pamela Lombari y Ezequiel Gabella. El domingo reponen “La revolución es un sueño eterno”, la adaptación teatral de la reconocida novela de Andrés Rivera, con Gustavo Bevacqua como protagonista y dirección de Raúl Notta.

Jujuy 227, sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Parisienne, Tango y Noelia Sinkunas Este viernes, sábado y domingo habrá propuestas musicales en El Yerta Club Cultural. El viernes se presenta la banda de rock local Parisienne, recientes ganadores del certamen Sub 21 de Rock (anticipadas a $12000). El sábado será una noche de tango, valses y milongas con las orquestas Contragolpe y Madrugada (anticipadas a $12000). El domingo vuelve a Pergamino la pianista y compositora Noelia Sinkunas para presentar “Las cuatro estaciones”, su quinto álbum de estudio de dicado al piano y a la improvisación libre (anticipadas a $15000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Conservatorio de Música Calivar Cuarteto Este sábado se presenta en la sala del Conservatorio de Música Calivar Cuarteto, integrado por Mariano Musacchio (composiciones, guitarra y arreglos), Manuel Cortasa (bajo), Cecilia Manzoni (teclados) y José Temprana (percusión).

San Martín 621, a las 21:30. Las reservas de entradas a $10.000 ya se puede realizar al 2477 318000.

Don Pedro con Espinas El Juicio Rockanrol y Saunas Este sábado en Don Pedro con Espinas se presentan las bandas El Juicio Rocanrol y Saunas.

Alvear y el Arroyo, a las 22:00. Anticipadas a $10.000 en @fondoblancopergamino y @m.rbarbería

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presentan Apasionados y Martín y la Dorada (entradas a $10.000). El sábado llegan Ariel Ivaldi y el Rey Juan Carlos (anticipadas a $12.000). El domingo habrá almuerzo y baile con la animación de Luis Claudio ($27.000 sin bebida). En todas las jornadas amimará el DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30; el domingo a las 12:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Música popular Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes habrá un nuevo show de Keke Conte y Alberto Digilio (entradas a $10.000). El sábado la propuesta es cumbia, cachengue y karaoke con Joaquín Monzón (entradas $5.000). El domingo se presenta la agrupación de cumbia La nocturna (entradas a $5.000)

Avenida Alsina 950, viernes a las 21:30; sábado y domingo a las 21:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse este viernes de 16:30 a 20:00; el sábado y el domingo de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: museo@pergamino.gob.ar