Fiebre hemorrágica argentina: el «mal de los rastrojos» que no desapareció y la vacuna que se fabrica en Pergamino

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Salud

En lo que va de 2026 se confirmaron 22 casos en el país, dos en la provincia de Buenos Aires. La Candid #1 es la única vacuna del mundo contra el virus Junín.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, INEVH y Fundación Maiztegui. · 23 de noviembre de 2026 a las 08:43 p. m.

La fiebre hemorrágica argentina sigue presente en la región agrícola del centro del país. Entre enero y principios de septiembre se confirmaron 22 casos, según el Ministerio de Salud de la Nación. La enfermedad puede prevenirse con la vacuna Candid #1, la única del mundo contra el virus Junín, que se produce en Pergamino.

Qué es la fiebre hemorrágica argentina La fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad viral aguda y grave causada por el virus Junín. Su principal reservorio es un pequeño roedor silvestre, el Calomys musculinus, conocido como ratón maicero, que vive en los campos de cultivo, los bordes de los caminos y las banquinas.

Las personas se contagian por el contacto con la orina o la saliva de esos roedores, por ejemplo, al inhalar partículas del polvo contaminado o a través de pequeñas heridas en la piel. Por eso, históricamente se asoció con el trabajo rural, en especial con las tareas de cosecha, y se la conoció como «mal de los rastrojos». Sin embargo, según la Fundación Maiztegui, los casos no se limitan al campo.

La zona endémica abarca sectores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

Los casos en 2026 Según el último informe especial del Boletín Epidemiológico Nacional, entre la primera semana de enero y principios de septiembre de 2026 se confirmaron 22 casos: 11 en Córdoba, 9 en Santa Fe y 2 en la provincia de Buenos Aires. Esas tres provincias concentraron el 99 % de las notificaciones de los últimos cinco años.

En 2025, hasta mediados de septiembre, el Ministerio de Salud había confirmado 49 casos y tres muertes.

Los síntomas Al principio, la enfermedad se parece a una gripe: fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor detrás de los ojos. Con el paso de los días pueden aparecer enrojecimiento de la cara y el cuello, sangrado de las encías y pequeñas manchas rojas en la piel.

Ante un cuadro febril en una persona que vive o trabaja en la zona endémica, la indicación es consultar de inmediato. El diagnóstico temprano es clave para el tratamiento.

Un tratamiento que cambió la historia El tratamiento específico consiste en aplicar plasma de personas que se recuperaron de la enfermedad, que contiene anticuerpos contra el virus. Según la Fundación Maiztegui, cuando se aplica dentro de los primeros ocho días desde el comienzo de los síntomas, ese procedimiento permitió reducir la letalidad de más del 30 % a cerca del 1 %.

Como el plasma es un insumo limitado, el instituto mide los anticuerpos de las unidades extraídas en las provincias, impulsa colectas de donantes recuperados y sumó equipos móviles de plasmaféresis para facilitar la donación.

La vacuna que se produce en Pergamino La vacuna Candid #1 se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en 2007. Se produce de manera centralizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas «Dr. Julio I. Maiztegui» (INEVH), que depende del Ministerio de Salud de la Nación y funciona en Pergamino.

Está indicada a partir de los 15 años para las personas que viven o transitan por la zona endémica, y se aplica en una sola dosis. No debe aplicarse durante el embarazo ni la lactancia, ni a personas inmunocomprometidas.

La historia de una lucha La historia del combate contra la enfermedad tiene a Pergamino como uno de sus centros. Allí trabajó el médico Julio Maiztegui, que desde la década de 1960 encabezó un programa que permitió avanzar en el diagnóstico y en el uso del plasma de personas recuperadas como tratamiento. El virus Junín se aisló en 1958, y el instituto que hoy lleva el nombre de Maiztegui se creó en 1978.

Hoy el INEVH es una referencia internacional: además de producir la vacuna, realiza el diagnóstico de la enfermedad y secuencia el genoma del virus en muestras humanas y de roedores para seguir su evolución.

Por qué no hay que olvidarla El éxito del tratamiento y de la vacuna redujo los casos de manera drástica. Pero, según advirtió Eduardo Fondato, vicepresidente de la Fundación Maiztegui, eso trajo un problema: mucha gente se olvidó de que la enfermedad todavía existe.

Como el roedor que transmite el virus seguirá presente en el ambiente, el camino es la prevención. Por eso la fundación mantiene campañas de difusión y vacunación, y lleva charlas a las escuelas secundarias, ya que los chicos pueden vacunarse desde los 15 años.