Salud

Las picaduras suelen ser accidentales cuando una persona toca o presiona al animal. Dónde se esconden y cuáles son las recomendaciones de prevención.

Los alacranes, conocidos también como escorpiones, están presentes durante todo el año, con un notable aumento en épocas de calor. La mayoría de los accidentes relacionados con estos arácnidos ocurren en el interior de los hogares. Por este motivo, las medidas de prevención deben centrarse en evitar su ingreso a las viviendas, especialmente en aquellas áreas donde es más probable encontrarlos.

El Municipio y las autoridades sanitarias provinciales consideran que la situación es similar a la de años anteriores, y comprenden la preocupación de los vecinos que denuncian la presencia de alacranes. Sin embargo, también señalaron que muchos de los casos no son reportados, a pesar de que los alacranes son detectados en los hogares.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se remarcó que el principal peligro de las picaduras de alacranes radica en el veneno que estos animales inyectan al entrar en contacto accidental con una persona. Por ello, es crucial tomar medidas preventivas en lugares donde los alacranes puedan habitar. Generalmente, se encuentran en zonas húmedas y oscuras, por lo que se deben extremar las precauciones en estos espacios.

¿Qué se debe hacer? Es fundamental revisar y sacudir bien las prendas de vestir y calzado, así como la ropa de cama antes de acostarse o de poner a un bebé o niño en la cama. Además, se recomienda tener especial cuidado al revisar cajones o estantes, y evitar caminar descalzo en áreas donde se sabe que hay alacranes.

En cuanto a la protección dentro de la vivienda y sus alrededores, se deben utilizar rejillas sanitarias en los desagües de ambientes y baños, y desinsectar las cañerías con insecticidas piretroides. También es importante controlar todas las entradas y salidas de cañerías, aberturas y grietas en las paredes, techos y pisos. Para evitar que los alacranes ingresen a las viviendas, se recomienda colocar burletes o mallas (mosquiteros) en puertas y ventanas, así como reparar grietas y revocar las paredes y pisos.

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Además, se debe realizar un control constante de áreas subterráneas como cámaras, cañerías, sótanos, huecos de ascensores y cualquier oquedad en las paredes, que pueden ser puntos de entrada para los alacranes. También es fundamental llevar a cabo tareas de desinsectación para reducir la cantidad de insectos como arañas y cucarachas, que son una fuente de alimento para los escorpiones.

Acumulación de materiales Es importante evitar la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña u hojarasca, ya que estos lugares sirven de refugio y dispersión para los alacranes. En áreas rurales, se encuentran frecuentemente debajo de cortezas de árboles, piedras o ladrillos, mientras que en áreas urbanas pueden estar en sótanos, túneles, depósitos y cámaras subterráneas. Se recomienda no manipular estos materiales con las manos, ya que los alacranes pueden estar presentes en estos sitios.