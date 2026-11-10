Una de cada seis infecciones bacterianas ya resiste a los antibióticos: los errores de uso que aceleran el problema

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Salud

Tomarlos para la gripe, cortar el tratamiento o usar los que sobraron son prácticas que la OMS vincula con la resistencia. Qué dice la ley en la Argentina.

En 2023, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio en el mundo fue resistente a los antibióticos, según el informe de vigilancia 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre los factores que impulsan la resistencia, la OMS señala el uso indebido y excesivo de estos medicamentos en personas, animales y plantas.

Qué son los antibióticos y para qué sirven Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones causadas por bacterias. Según el caso, eliminan a esos microorganismos o impiden que se multipliquen. El primero de uso masivo fue la penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928.

Se indican para tratar infecciones bacterianas como las neumonías de ese origen, las infecciones urinarias, algunas anginas y las infecciones de piel o de heridas. También son indispensables en cirugías, trasplantes, partos por cesárea y tratamientos oncológicos, donde se usan para prevenir o controlar infecciones en pacientes con defensas bajas.

Por eso, la pérdida de eficacia de estos fármacos no afecta solo a quien tiene una infección puntual. Compromete procedimientos médicos que hoy se consideran de rutina.

Por qué no sirven para la gripe ni el resfrío Los antibióticos actúan solo contra bacterias. No tienen efecto sobre los virus, que son la causa de la gripe, el resfrío común, el covid-19 y buena parte de los dolores de garganta.

Tomarlos ante una infección viral no acorta la enfermedad ni alivia los síntomas. Sí expone a la persona a efectos adversos, como diarrea o reacciones alérgicas, y a las bacterias que viven normalmente en el organismo a un medicamento que puede seleccionar a las más resistentes.

Los usos incorrectos más frecuentes El Ministerio de Salud de la Nación y la OMS identifican varias prácticas que favorecen la resistencia. La primera es la automedicación: tomar antibióticos sin consulta, ya sea porque se compraron sin receta, porque quedaron de un tratamiento anterior o porque los dio un familiar.

Otra es interrumpir el tratamiento cuando aparece la mejoría. Las autoridades sanitarias recomiendan respetar la dosis, los horarios y la duración que indica el profesional, sin cortar ni extender el tratamiento por cuenta propia.

También figuran el pedido de antibióticos al médico ante cuadros que no los requieren, su uso «por las dudas» ante un episodio de fiebre y el uso en animales para acelerar su crecimiento, una práctica que el plan nacional busca eliminar de manera progresiva.

Qué es la resistencia y por qué preocupa La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando las bacterias cambian y dejan de responder a los medicamentos que antes las eliminaban. Cada vez que se usa un antibiótico, las bacterias más sensibles mueren y las que sobreviven pueden multiplicarse y transmitirse entre personas, animales y el ambiente.

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El Informe mundial sobre la vigilancia de la resistencia a los antibióticos 2025, presentado por la OMS el 13 de octubre de 2025, analizó datos de más de 100 países. Entre 2018 y 2023, la resistencia aumentó en más del 40 % de las combinaciones de bacteria y antibiótico monitoreadas, con un incremento anual promedio de entre el 5 % y el 15 %.

En la región de las Américas, una de cada siete infecciones fue resistente, una proporción algo menor que el promedio mundial. En Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, la relación llegó a una de cada tres. La OMS advirtió además que antibióticos de último recurso, como los carbapenémicos, pierden eficacia frente a bacterias frecuentes como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae.

En cuanto a las consecuencias, un estudio del proyecto GRAM publicado en The Lancet en septiembre de 2024 estimó que en 2021 murieron 1,14 millones de personas por causas directamente atribuibles a infecciones resistentes. Sin nuevas políticas, el mismo trabajo proyecta 1,91 millones de muertes anuales en 2050 y más de 39 millones acumuladas entre 2025 y 2050. Las personas de 70 años o más son las más afectadas: en ese grupo, las muertes crecieron más del 80 % entre 1990 y 2021.

Qué dice la ley en la Argentina La Argentina cuenta con la ley 27680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, sancionada en agosto de 2022. Según la Organización Panamericana de la Salud, fue el primer país de la región con una norma de este tipo.

La reglamentación, aprobada en julio de 2023, establece que todos los medicamentos con actividad antimicrobiana sistémica deben venderse bajo receta archivada, sin que esto implique presentar un duplicado. Además, las farmacias deben dispensar la cantidad suficiente para un tratamiento completo en un solo envase, y queda prohibida la publicidad de estos productos dirigida al público.

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En junio de 2026, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó un nuevo Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, que regirá hasta 2029. Entre sus medidas figuran fiscalizar la venta bajo receta archivada, mejorar las prácticas de prescripción en la atención primaria y comenzar a monitorear la resistencia en aguas residuales y cursos de agua.

Cómo usarlos de manera correcta Las recomendaciones de las autoridades sanitarias son tomar antibióticos solo cuando los indica un profesional de la salud, no exigirlos en la consulta, cumplir la dosis, los horarios y la duración indicados, y no compartirlos ni guardar sobrantes para otra ocasión.

La prevención también reduce la necesidad de usarlos. La OMS recomienda el lavado frecuente de manos, la higiene en la preparación de alimentos y mantener al día el calendario de vacunación.