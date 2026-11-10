Se derrumbó parte del techo de la gomería El Colo y provocó importantes daños

> Se derrumbó parte del techo de la gomería El Colo y provocó importantes daños

Pergamino

El derrumbe ocurrió durante la mañana en el comercio de avenida Alsina y Sarmiento, en Pergamino. Bomberos asistieron al encargado, que recibió el apoyo de familiares, amigos y vecinos.

El derrumbe de más de la mitad del techo de la gomería El Colo, ubicada en la intersección de avenida Alsina y Sarmiento, sorprendió este martes por la mañana a Juan Ledesma cuando llegó a trabajar. El desprendimiento provocó importantes daños materiales, afectó maquinarias y la instalación eléctrica e impidió abrir las persianas del establecimiento. Bomberos acudieron para asistirlo y facilitar el acceso al local.

El derrumbe sorprendió al encargado Ledesma llegó al comercio como lo hace habitualmente, con la intención de comenzar la jornada laboral, pero se encontró con un escenario inesperado. Al intentar levantar la persiana, advirtió que algo impedía su movimiento y, al retroceder unos pasos, descubrió que una parte importante de la estructura del techo se había desplomado.

«Vine esta mañana a trabajar, me encuentro con que quiero levantar la persiana, no lo puedo hacer y hago dos pasos para atrás y me encuentro con la triste noticia de que se me cayó el techo, más de la mitad, así que no podíamos entrar», relató al describir el momento en que tomó conocimiento de lo sucedido.

El comerciante explicó que actualmente está al frente del establecimiento, que funciona bajo el nombre de El Colo, y que desarrolla allí su actividad mediante un contrato de alquiler. «Prácticamente soy el dueño ahora porque le alquilo la gomería al Colo», señaló para explicar su vínculo con el negocio.

Daños en máquinas e instalación El derrumbe ocasionó consecuencias importantes en el interior del establecimiento. Además de los inconvenientes para ingresar y comenzar a trabajar, el desprendimiento afectó parte del equipamiento utilizado diariamente para desarrollar las tareas propias de la gomería.

Entre los daños registrados, Ledesma mencionó algunas máquinas que resultaron rotas y las complicaciones generadas en la instalación eléctrica, que sufrió importantes deterioros como consecuencia de la caída de la estructura.

«Se me han roto algunas máquinas, la desconexión de la luz se me rompió toda prácticamente, así que bueno, tratando de ponerle la mejor cara y limpiar y empezar para ver por dónde arrancamos», expresó, con la intención de sobreponerse a la situación y comenzar a evaluar los pasos necesarios para recuperar el funcionamiento del comercio.

La preocupación también está puesta en la parte del techo que todavía permanece en pie. Según explicó, aunque el derrumbe afectó aproximadamente a la mitad de la superficie, el resto de la estructura también presenta una antigüedad considerable y genera incertidumbre respecto de su seguridad.

En ese sentido, contó que las personas con conocimientos sobre este tipo de construcciones le recomendaron contemplar la posibilidad de reemplazar la totalidad del techo, en lugar de limitarse a reparar el sector que se desplomó.

«La destrucción fue la mitad del techo, se me ha caído, pero bueno, la otra parte es todo viejo también. Los consejos que me dan los que más saben por ahí es que tenga que hacer el techo completo por las dudas si hay otra caída del techo viejo», explicó.

Bomberos facilitaron el acceso Ante la emergencia, Ledesma solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Pergamino, que acudieron al establecimiento para colaborar con las primeras tareas y permitir el ingreso al local, cuyos accesos habían quedado bloqueados por el derrumbe.

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Como no tenía posibilidades de levantar las persianas desde el exterior, los servidores públicos ingresaron por la parte superior y trabajaron para habilitar los accesos. De esa manera, el comerciante pudo comenzar a tomar dimensión de los daños y avanzar con las primeras tareas de limpieza y acondicionamiento.

El encargado destacó especialmente la rapidez de la respuesta y la predisposición del personal que recibió el llamado de emergencia.

«Agradecerle a los bomberos principalmente porque los llamé, la chica que me atendió siempre a disposición... Y la verdad que en menos de una hora ellos se acercaron, entraron por arriba, me abrieron las persianas porque no tenía por dónde abrir y la verdad que los bomberos como siempre hacen su tarea espectacular», manifestó.

Solidaridad para reconstruir Más allá de las pérdidas materiales y de la incertidumbre sobre cuánto demandará recuperar las condiciones necesarias para volver a trabajar, Ledesma encontró en su entorno cercano un acompañamiento fundamental para afrontar el momento.

Familiares, amigos, conocidos y vecinos se acercaron para colaborar con las tareas de limpieza, retirar elementos afectados y darle una mano en las primeras acciones posteriores al derrumbe. Una muestra de solidaridad que le permitió comenzar a transitar las consecuencias del episodio con mayor tranquilidad.

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El comerciante valoró especialmente ese respaldo espontáneo, que se hizo presente desde las primeras horas posteriores al descubrimiento de los daños.

«Podés ver amigos, familiares, conocidos, todo, la gente siempre ayudándote, apoyándote y siempre dándote una mano cuando más los necesitás», expresó agradecido.

Mientras comienza a evaluar la reconstrucción de la cubierta y la recuperación de las instalaciones y las herramientas de trabajo, Ledesma intenta mantener una mirada positiva frente a la adversidad. La prioridad será determinar las condiciones de seguridad del inmueble y establecer qué trabajos deberán realizarse para que la gomería pueda volver a funcionar.