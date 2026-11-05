El Municipio trabaja en nuevos desarrollos urbanísticos en Pergamino

Pergamino

Estas tareas se desarrollan mientras avanzan las obras de infraestructura en otros desarrollos urbanísticos que ya fueron impulsados con anterioridad.

El área de Tierras y Viviendas de la Municipalidad de Pergamino tiene entre sus principales objetivos avanzar con la planificación de nuevos desarrollos urbanos y la generación de suelo disponible para la comunidad. Mientras continúan las obras de infraestructura en distintos loteos que ya se encuentran en marcha, la dependencia que conduce Juan Manuel Batallánez concentra actualmente sus esfuerzos en dos sectores: Solares V y un nuevo loteo proyectado en la zona del barrio 12 de Octubre.

Se trata de dos iniciativas que forman parte de la planificación municipal vinculada al acceso a la tierra y la ampliación de las posibilidades habitacionales en Pergamino. En ambos casos, el trabajo contempla distintas etapas de organización y desarrollo, con el propósito de avanzar en la incorporación de nuevos terrenos al esquema de urbanización de la ciudad.

Uno de los puntos sobre los que trabaja el área es Solares V, un proyecto que se inscribe en la continuidad de las políticas municipales de generación de lotes con servicios. Esta modalidad busca facilitar el acceso a terrenos en condiciones de ser incorporados a futuros proyectos de construcción de viviendas, mediante una planificación que contempla la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento urbano.

En paralelo, Tierras también tiene en agenda un nuevo loteo en inmediaciones del barrio 12 de Octubre. La iniciativa se encuentra entre las alternativas que analiza el Municipio para ampliar la disponibilidad de terrenos y sumar otro sector al proceso de expansión de Pergamino.

Estas tareas se desarrollan mientras avanzan las obras de infraestructura en otros desarrollos urbanísticos que ya fueron impulsados con anterioridad. La provisión de servicios y la preparación de los terrenos constituyen instancias fundamentales para que los loteos puedan consolidarse y convertirse en nuevos espacios residenciales.

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De esta manera, la agenda de la dependencia municipal combina la continuidad de los trabajos en sectores que ya están en marcha con la planificación de nuevos emprendimientos. No obstante, las dos iniciativas mencionadas no agotarían las posibilidades de intervención para los próximos meses, ya que no se descarta que puedan incorporarse otros proyectos en diferentes puntos de Pergamino.

La posibilidad de sumar nuevos sectores dependerá de las evaluaciones y planificaciones que se realicen desde el área, teniendo en cuenta las condiciones de los terrenos y las posibilidades de desarrollar infraestructura que permita acompañar el crecimiento de la ciudad.