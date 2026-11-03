Pergamino tendría un verano con más lluvias y temperaturas por debajo de lo habitual

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Pergamino

Así lo anticipa el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional . Aunque Pergamino no integra la zona bonaerense con la señal más marcada, también podría registrar un verano más lluvioso de lo habitual.

El verano todavía no llegó, pero las proyecciones meteorológicas comienzan a delinear un escenario que invita a prestar atención. Según el último informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos meses podrían presentar condiciones diferentes a las habituales en buena parte del centro del país, con precipitaciones abundantes y temperaturas medias inferiores a los registros históricos.

Para Pergamino, la perspectiva también merece atención. La ciudad se encuentra dentro del sector bonaerense que podría experimentar lluvias por encima de los valores normales durante el trimestre comprendido entre noviembre y enero, aunque sin la intensidad que el organismo prevé para otras zonas de la provincia.

El panorama se vincula con las condiciones climáticas que acompañan el desarrollo del fenómeno conocido como Súper Niño, que forma parte del contexto considerado en las proyecciones estacionales. De todos modos, el pronóstico no implica que las lluvias serán permanentes ni que las temperaturas se mantendrán bajas durante los tres meses. Se trata de una tendencia estadística que permite anticipar cuáles son los escenarios con mayores probabilidades.

Lluvias por encima de los registros habituales El informe del SMN identifica una franja de la provincia de Buenos Aires, que se extiende desde el noroeste hacia el sudoeste y alcanza sectores de la costa atlántica, donde existe una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales.

La proyección comprende alrededor de una treintena de distritos bonaerenses, entre ellos General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Carlos Tejedor, Rivadavia, Pehuajó, Trenque Lauquen, Daireaux, Guaminí, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Villarino y Patagones, entre otros.

En esa región, los registros históricos suelen ubicarse entre los 200 y los 300 milímetros mensuales, aunque los valores pueden variar según cada localidad y las condiciones particulares de cada período.

Para el resto del territorio bonaerense, incluido Pergamino, también se contempla una tendencia hacia precipitaciones superiores a los valores habituales, aunque con una señal menos pronunciada.

Esto significa que la ciudad podría atravesar meses con episodios de lluvias importantes, una cuestión que adquiere especial relevancia en una región donde las condiciones meteorológicas tienen un impacto directo tanto en la actividad agropecuaria como en la vida cotidiana.

Un verano que también podría ser más fresco La otra particularidad del pronóstico está relacionada con las temperaturas. Contrariamente a lo que suele asociarse con los meses estivales, el SMN identifica una mayor probabilidad de registros térmicos medios inferiores a los normales en buena parte de la franja central del país.

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La señal más marcada comprende Córdoba, el sudoeste de Santa Fe, el este de San Luis, el este de La Pampa y el oeste bonaerense.

Para esta época del año, los promedios térmicos de referencia en buena parte del territorio se ubican entre los 20 y los 22 grados. Sin embargo, las proyecciones indican que el balance del trimestre podría quedar por debajo de esos valores en las regiones señaladas.

¿Qué pasará en Pergamino? En el caso de Pergamino, será importante seguir la evolución de las próximas actualizaciones meteorológicas para conocer con mayor precisión cómo se comportará la temperatura durante el verano.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional aclaran que las previsiones deben interpretarse sobre los valores medios del trimestre y no como una descripción del tiempo que habrá cada jornada.

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Por eso, una mayor probabilidad de lluvias no significa que lloverá todos los días, así como una tendencia a temperaturas inferiores a las normales tampoco descarta jornadas de calor intenso, habituales durante el verano.

El pronóstico estacional funciona como una herramienta para identificar tendencias generales y anticipar posibles escenarios, pero no permite determinar con exactitud cuándo se producirán las precipitaciones ni cuánto durará cada episodio.