Menos pantallas y más infancia: Fundación CRUP invita a una charla para las familias

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Pergamino

La Fundación CRUP organiza un encuentro con la psicóloga infantil Noelia Berón para reflexionar sobre los efectos del acceso temprano a los teléfonos inteligentes y las redes sociales.

¿A qué edad es conveniente que un chico tenga su primer teléfono celular? ¿Qué sucede cuando siente que todos sus compañeros ya tienen uno? ¿Cómo pueden las familias sostener una decisión cuando el entorno parece avanzar en otra dirección? Estas preguntas, cada vez más frecuentes en los hogares, serán el punto de partida de una charla que propone abrir el debate sobre la relación entre tecnología, crianza y desarrollo infantil.

Bajo el título “¡No sos la única familia que quiere esperar!”, la Fundación CRUP invita a la comunidad de Pergamino a participar de un encuentro que estará a cargo de la licenciada Noelia Berón, psicóloga infantil. La actividad se realizará el jueves 12 de noviembre, a las 18:30, en el Auditorio de la Biblioteca Menéndez, ubicado en avenida Colón 635.

La iniciativa forma parte de “Manos Libres, una infancia sin smartphones”, una propuesta que busca acompañar a las familias que consideran necesario postergar el acceso de niños y adolescentes a los teléfonos inteligentes y las redes sociales.

Una decisión que merece ser conversada La incorporación de los dispositivos digitales a la vida cotidiana modificó profundamente las formas de comunicarse, aprender, entretenerse y relacionarse. Sin embargo, cuando se trata de la infancia, el momento en que los chicos comienzan a utilizar un smartphone plantea interrogantes que merecen una reflexión compartida.

Durante el encuentro se abordarán los posibles riesgos asociados al acceso temprano a estos dispositivos y a las redes sociales, así como sus efectos sobre aspectos fundamentales del desarrollo, entre ellos la atención, el descanso y el bienestar emocional.

También se pondrá en valor la necesidad de recuperar espacios de juego libre, socialización, actividades compartidas y encuentros presenciales, experiencias fundamentales durante el crecimiento.

La intención no será solamente analizar el problema, sino ofrecer herramientas para que madres, padres y educadores puedan tomar decisiones informadas y acompañar a los chicos en un contexto atravesado por la tecnología.

Noelia Berón será la disertante en la charla que organiza la Fundación Crup. — LA OPINION Cuando las familias se acompañan Uno de los aspectos centrales de la propuesta será la importancia de construir acuerdos colectivos. Muchas veces, las familias que desean postergar la entrega del primer celular encuentran dificultades para sostener esa decisión cuando sus hijos observan que sus compañeros ya utilizan estos dispositivos.

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En ese escenario, la iniciativa Manos Libres plantea transformar una preocupación individual en una construcción comunitaria. Su propuesta promueve retrasar la entrega del primer smartphone hasta, al menos, los 14 años; postergar el acceso a las redes sociales hasta los 16 y fomentar escuelas libres de teléfonos inteligentes.

La idea es que las familias puedan acompañarse mutuamente, compartir inquietudes y establecer criterios comunes que permitan reducir la presión social que suele aparecer alrededor de estas decisiones.

Porque esperar no tiene por qué ser una elección aislada ni una dificultad que cada hogar deba resolver por su cuenta. Cuando existe una comunidad que comparte inquietudes y construye acuerdos, resulta más sencillo ofrecer a los chicos otras posibilidades de encuentro, entretenimiento y desarrollo.

Una invitación abierta a la comunidad La charla está destinada a madres, padres, docentes, profesionales vinculados con las infancias y todas aquellas personas interesadas en reflexionar sobre los desafíos que plantea la crianza en la era digital.

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La participación tendrá un valor solidario de 5.000 pesos y la totalidad de lo recaudado será destinada al Jardín de Infantes Nº 918 del barrio Otero. De esta manera, la Fundación CRUP vincula la generación de espacios de formación y reflexión con una acción concreta de acompañamiento a la educación local.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través de WhatsApp al 2477-226321.