Pergamino suma nuevos puestos gastronómicos en la Plaza de Ejercicios
Los trabajos apuntan a revitalizar estos lugares de encuentro y recreación, incorporando infraestructura moderna, mayores comodidades y nuevas alternativas gastronómicas para los vecinos y visitantes.
La instalación de los nuevos módulos gastronómicos ya comenzó en la Plaza de Ejercicios de Pergamino, en el marco de un proyecto de renovación integral de los espacios públicos que también contempla importantes mejoras en la Plaza 9 de Julio.
Los trabajos apuntan a revitalizar estos lugares de encuentro y recreación, incorporando infraestructura moderna, mayores comodidades y nuevas alternativas gastronómicas para los vecinos y visitantes.
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La iniciativa busca generar mejores condiciones para disfrutar de las plazas, especialmente durante las tardes al aire libre, y fortalecer su función como espacios de convivencia, esparcimiento y encuentro para las familias pergaminenses.
En este contexto, la colocación de los módulos gastronómicos constituye una de las intervenciones previstas para mejorar los servicios disponibles en la Plaza de Ejercicios, mientras avanzan las acciones destinadas a renovar otros espacios públicos de la ciudad.
De esta manera, el proyecto propone sumar servicios y mejorar la infraestructura urbana, con el objetivo de que las plazas continúen siendo lugares elegidos por los pergaminenses para compartir actividades recreativas y disfrutar del aire libre.