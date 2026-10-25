La renovación de la Plaza 25 de Mayo ya se encuentra en la cuenta regresiva

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Pergamino

En estos momentos, las tareas se concentran en el retiro definitivo de las estructuras operativas, la colocación de mobiliario urbano, la renovación del sistema lumínico, el paisajismo y una minuciosa restauración de las piezas patrimoniales.

Las obras de transformación integral y puesta en valor de la Plaza 25 de Mayo se encuentran cada vez más cerca de su culminación. Tras meses de intensos trabajos orientados a modernizar la infraestructura sin perder la esencia histórica del predio, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Pergamino avanza en los detalles finales para poder concretar la entrega definitiva del espacio a la comunidad.

Según detallaron voceros del área técnica municipal en diálogo con LA OPINION, en estos días el objetivo prioritario del obrador es liberar por completo el terreno. Para ello, los equipos de trabajo se abocan a despejar la zona operativa, retirando los módulos de obra, la casilla rodante, el acopio de materiales y la maquinaria pesada que permanecía en el predio. Esta liberación del suelo resulta una condición indispensable para encarar con precisión en las últimas tareas para terminación y ajuste estético sobre la superficie transitable.

Equipamiento urbano y glorietas Dentro de este esquema para las terminaciones pendientes, uno de los aspectos arquitectónicos más destacados será el montaje de las glorietas de estilo colonial, elementos emblemáticos que aportarán más sombra, jerarquía visual y una impronta tradicional al paisaje del paseo. A su vez, se avanza a ritmo muy sostenido con el emplazamiento del nuevo equipamiento urbano, el cual incluye los bancos, cestos de residuos y mobiliario moderno diseñado para brindar mayor comodidad y funcionalidad a las familias y transeúntes que utilicen el predio.

En lo que respecta a la iluminación, el plan de jerarquización nocturna contempla la instalación de una nueva línea de farolas dispuesta estratégicamente sobre la traza paralela a la calle 9 de Julio. Esta intervención busca reforzar la visibilidad, la seguridad y la estética de ese sector neurálgico, conectando de manera armónica el flujo peatonal de la arteria comercial con el corazón del paseo público.

A la par de la infraestructura dura, la Secretaría de Desarrollo Urbano trabaja en la planificación del espacio verde. En esta fase final se llevará a cabo la denominada “jardinería fina”, un proceso que abarca la nivelación fina de la tierra, la colocación de césped, el diseño de canteros y la siembra de especies ornamentales que aportarán color y frescura al entorno vegetal de la plaza.

Restauración artesanal Un capítulo central de la remodelación está enfocado en el rescate y la conservación de los elementos patrimoniales originales. Conscientes del valor afectivo e histórico que poseen las luminarias tradicionales, los especialistas avanzan en la recuperación integral de las farolas de época. Un grupo significativo de estas estructuras ya ha ingresado en la etapa de pintura y acondicionamiento estético, proceso que también se está aplicando de manera simultánea sobre los mástiles de la plaza.

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Sin embargo, el trabajo sobre el sistema lumínico antiguo requirió una labor artesanal de mayor complejidad. Durante los relevamientos previos, los inspectores detectaron que dos de las farolas originales de fundición de hierro se encontraban severamente dañadas, con quebraduras estructurales a la altura del fuste. Dada la naturaleza del material y la imposibilidad de reemplazarlas por piezas comerciales estándar, la Comuna decidió encargar la fabricación a medida de todas las partes faltantes en talleres especializados. Una vez reconstruidos estos tramos afectados mediante fundición, las piezas serán re ensambladas, pintadas e instaladas en sus emplazamientos originales.

Eflorescencia salina en las baldosas Por otra parte, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano brindaron precisiones respecto al aspecto visual que presentan en la actualidad las baldosas recientemente colocadas, las cuales exhiben en ciertos sectores una delgada capa o mancha de tonalidad blanquecina.

Al respecto, los técnicos municipales explicaron que se trata de un fenómeno sumamente habitual conocido como eflorescencia salina. Este es un proceso químico y físico completamente natural que ocurre en los materiales de construcción cementicios y baldosas premoldeadas a causa de la humedad contenida en la mezcla de colocación.

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Con el paso del tiempo, el agua asciende por capilaridad hacia la superficie y de esta forma transporta sales solubles que, al evaporarse, dejan ese residuo blanco sobre el solado.