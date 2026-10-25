Pergamino Básquet perdió en Gualeguaychú y cerró sin triunfos su gira por Entre Ríos

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El "Equipo de la Ciudad" cayó 90 a 68 frente a Central Entrerriano y sumó su tercera derrota en el arranque de la Liga Argentina. El 2 de noviembre será el estreno de local ante a Deportivo Viedma.

La primera salida a la ruta en la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina resultó esquiva para Pergamino Básquet. En la noche de este sábado, el “Equipo de la Ciudad” perdió por 90 a 68 ante Central Entrerriano de Gualeguaychú en el estadio "José María Bértora", completando así un paso sin festejos por tierras entrerrianas tras afrontar tres partidos en cinco días.

Este nuevo traspié en la Fase Regular de la Conferencia Sur se suma a las dos caídas sufridas durante el arranque de la temporada: el debut del martes en Colón ante La Unión (79 a 64) y la ajustada derrota del jueves en Concepción del Uruguay frente a Tomás de Rocamora (77 a 75), en un duelo que se le escapó tras batallar hasta la última bola.

En suelo gualeguaychense, Pergamino Básquet se encontró con un rival que arrastraba tres derrotas en la ruta y hacía su estreno ante su gente. Si bien la visita logró mantenerse en partido durante el cuarto inicial (24 a 19), los conducidos por Martín Pascal comenzaron a quebrar el desarrollo a partir del segundo cuarto, logrando escaparse ampliamente en el marcador (49 a 26).

A pesar de los intentos por mantener al "Rojinegro" en la mira, a Pergamino Básquet no le alcanzó. La constante presión defensiva propuesta por el dueño de casa, sumada al lógico cansancio acumulado, hicieron mella en la efectividad y precisión de los dirigidos por Julián Pagura.

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En el plano individual, Jeremías Ledesma volvió a ser el punto más alto y el máximo anotador del "Equipo de la Ciudad", firmando un doble-doble con 21 puntos y 10 rebotes. El goleo visitante fue secundado por Luciano González, quien aportó 15 unidades, y Martín Bonja, que sumó 14. Por el lado del vencedor, la gran figura de la noche fue el ecuatoriano Johu Castillo, determinante en ambos tableros con una planilla de 26 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones.

El foco puesto en el debut en casa Consumada esta exigente gira inicial fuera de Pergamino, la delegación emprendió el regreso a nuestra ciudad. El cuerpo técnico encabezado por Pagura tendrá ahora poco más de una semana de trabajo completo para recuperar energías, ajustar detalles en el funcionamiento colectivo y fortalecer lo anímico.