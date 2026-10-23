Pergamino Básquet batalló hasta el final pero sufrió su segunda derrota

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El "Equipo de la Ciudad" cayó 77 a 75 en Concepción del Uruguay frente a Rocamora y sumó su segundo traspié en la Liga Argentina. Este sábado buscará recuperarse en Gualeguaychú.

En su segunda presentación de la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina, Pergamino Básquet tropezó en la noche de este jueves al caer por un ajustado 77 a 75 en su visita a Tomás de Rocamora, en Concepción del Uruguay. Este resultado se suma al debut también con derrota del “Equipo de la Ciudad”, que apenas 48 horas antes, había caído por 79 a 64 frente a La Unión de Colón.

El encuentro disputado en el estadio "Julio César Paccagnella" estuvo cargado de condimentos extradeportivos y de una paridad extrema de principio a fin. Las acciones sufrieron una prolongada interrupción de más de 40 minutos debido a la humedad acumulada en el parqué, lo que enfrió temporalmente un trámite que luego retomaría temperatura. El primer cuarto favoreció a los pergaminenses, quienes lograron imponerse 24 a 22. Sin embargo, a partir del segundo período, el dueño de casa pasó a dominar el ritmo del juego apoyado en las buenas labores de Juan Cruz Krapp y Jeremías Diotto, y se fue al descanso largo con una ventaja de 45 a 37, pese a que Jeremías Ledesma mantenía a Pergamino Básquet en partido a fuerza de triples.

A la vuelta de los vestuarios, los dirigidos por Julián Pagura mostraron su mejor versión. Con una intensa ráfaga ofensiva, igualaron el marcador en 45 y obligaron al entrenador local, Sebastián Amato, a solicitar tiempo muerto. En ese pasaje, la figura de Adriano Maretto resultó determinante para el esquema de Pagura, logrando cortar los circuitos de un Rocamora que pasó cinco minutos sin anotar, dejando el tanteador 60 a 58 de cara a los 10 minutos finales.

El último cuarto fue vibrante y al límite de lo físico. Diotto fue descalificado en el local por una falta antideportiva, sumada a una técnica previa que arrastraba por un cruce con Federico Repetti en la primera mitad. El trámite se hizo "palo y palo". Rocamora logró sacar una máxima de cuatro puntos, pero la mano caliente del capitán Lorenzo Capponi mantuvo el tablero en llamas, dándole a Pergamino chances reales de llevarse el triunfo. Finalmente, un agónico triple de Lucas Latorre le otorgó al conjunto entrerriano la ventaja que terminaría siendo decisiva.

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La gran figura de la noche resultó ser un viejo conocido para el básquetbol pergaminense: Valentino Occhi, quien vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Pergamino hasta mediados de este año. El jugador de Rocamora firmó una planilla de 20 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. En el conjunto visitante, Jeremías Ledesma terminó como máximo artillero con 16 puntos, bien secundado por Adriano Maretto, que aportó 13 unidades, 6 rebotes y 6 asistencias.

Cierra la gira en Gualeguaychú El desenlace de esta dura gira por Entre Ríos tendrá lugar este sábado. A partir de las 21:00, Pergamino Básquet se medirá con Central Entrerriano en Gualeguaychú. Este encuentro asoma como fundamental no solo desde lo deportivo, sino especialmente desde lo anímico, en la búsqueda del primer triunfo para recuperar la confianza y demostrar el potencial de este renovado plantel.