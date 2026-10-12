Pergamino Básquet cerró los amistosos de pretemporada con un triunfo ante Centenario

Deportes

El "Equipo de la Ciudad" derrotó a "La Fiebre" de Venado Tuerto por 85 a 77 en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. Fue el cuarto partido de preparación para los dirigidos por Julián Pagura, que debutarán en la Liga Argentina el martes 20 de visitante frente a La Unión de Colón.

En la noche de este domingo, Pergamino Básquet le puso punto final a su serie de amistosos de pretemporada con un triunfo ante su gente. En el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” del Club Juventud, el "Equipo de la Ciudad" derrotó por 85 a 77 a Centenario de Venado Tuerto, en lo que significó la cuarta y última prueba antes del comienzo oficial de la Liga Argentina 2026/2027.

El encuentro, que sirvió para que el público local viera en acción a los refuerzos para esta temporada, mostró un desarrollo parejo. El dueño de casa logró llevarse el primer parcial por 23 a 22, pero "La Fiebre" reaccionó en el segundo cuarto y se fue al descanso largo arriba por 44 a 41. En el reinicio de las acciones, los dirigidos por Julián Pagura ajustaron piezas para cerrar el tercer período arriba por 65 a 61 y lograron consolidar la ventaja en los 10 minutos finales para sellar el 85 a 77 definitivo.

La jornada tuvo además un matiz especial para la conformación del grupo, ya que marcó el debut de Lorenzo Capponi como capitán de Pergamino Básquet, asumiendo el rol para el cual había sido designado en el entrenamiento del sábado por la noche.

Con este resultado, el “Equipo de la Ciudad” cerró su etapa de amistosos con un balance de tres victorias y una derrota. Los triunfos se dieron en el inicio ante Gimnasia y Esgrima de Pergamino (81 a 67) y en los dos cruces frente a Centenario (tanto en Venado Tuerto -92 a 82- como este domingo en nuestra ciudad), mientras que la única caída (91 a 82) fue en el duelo de visitante frente a Regatas de San Nicolás.

Seguí leyendo Deportes Pergamino Básquet juega su último amistoso fortalecido por más de 100 nuevos socios

Por el lado de la visita, el equipo conducido por el entrenador Diego García también concluyó su preparación. Centenario, que será rival de Pergamino Básquet en la Conferencia Sur, tendrá su debut oficial el próximo viernes 16 a las 21:00 recibiendo a Tomás de Rocamora en el estadio “Mateo Migliore”.

Rumbo al debut del martes 20 Tras dejar atrás el calendario de amistosos, Pergamino Básquet se enfocará de lleno en un exigente inicio de torneo. El debut oficial será el martes 20 cuando visite a La Unión de Colón. Esta desafiante gira inaugural por tierras entrerrianas continuará sin pausas el jueves 22 frente a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay y culminará el sábado 24 ante Central Entrerriano de Gualeguaychú.