San Pedro: Marzorati y Rey fueron convocados al Campus de Desarrollo U15 de la CAB en Pergamino

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Región

Los jugadores de básquet de Náutico San Pedro integrarán la concentración de la Región Centro, que se realizará del 5 al 8 de octubre en Pergamino.

02 de octubre de 2026 a las 05:39 p. m.

02 de octubre de 2026 a las 05:39 p. m.

Rafael Marzorati y Sebastián Rey, jugadores U15 de Náutico San Pedro, fueron convocados por la Confederación Argentina de Básquet (CAB) para participar del Campus de Desarrollo de la Región Centro. La concentración se realizará del 5 al 8 de octubre en Pergamino y reunirá a 21 jóvenes talentos.

Marzorati y Rey, representantes de Náutico San Pedro Los dos jugadores forman parte del equipo Celeste que recientemente se consagró campeón de la Liga Provincial y también integraron el seleccionado de la ABZC que obtuvo el título en el Bonaerense de selecciones.

La convocatoria representa un nuevo reconocimiento para ambos basquetbolistas, que tendrán la posibilidad de compartir jornadas de entrenamiento con jugadores de distintas provincias y ser observados dentro de la estructura nacional de la CAB.

También fue citado Dante Rodríguez Boero, jugador de Náutico Zárate, quien integró junto a Marzorati y Rey el combinado de la ABZC que logró el campeonato bonaerense.

Pergamino será sede del Campus de Desarrollo U15 El encuentro que se desarrollará en Pergamino será la tercera de las cuatro concentraciones regionales previstas por la Confederación Argentina de Básquet durante 2026 para realizar el seguimiento y la observación de jóvenes jugadores.

Las instancias anteriores tuvieron lugar en Santa Rosa, La Pampa, para la Región Sur, y en Las Breñas, Chaco, para la Región Norte. El cuarto módulo se llevará adelante en el área correspondiente a FeBAMBA.

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Durante cuatro jornadas, los 21 jugadores convocados realizarán entrenamientos y diferentes actividades de formación integral, por fuera de la rutina habitual de sus respectivos clubes.

La convocatoria apunta a las futuras selecciones nacionales Los Campus de Desarrollo forman parte del proceso de detección y seguimiento de talentos que lleva adelante la CAB y constituyen una instancia previa para la conformación de las Preselecciones Nacionales.

El objetivo es proyectar a los jóvenes jugadores hacia futuras competencias internacionales, entre ellas la participación del seleccionado argentino en la AmeriCup U16 de 2027.

Además de Marzorati y Rey, la nómina de la Región Centro incluye a Joaquín Barraza, Ramiro Conca, Máximo Echaire, Joaquín Bojanic, Matías Pesci, Dante Rodríguez y Felipe Sánchez, por la provincia de Buenos Aires.