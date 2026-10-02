> Potenciate vuelve al Parque España con más de 100 emprendedores

Pergamino

La 12ª edición de la Feria Potenciate se realizará este fin de semana en el Parque España, con más de 100 emprendimientos, propuestas gastronómicas, música y espectáculos. Una iniciativa que, edición tras edición, se consolidó como una vidriera para el talento y el trabajo local.

La Feria Potenciate vuelve a encontrarse este fin de semana con emprendedores, gastronómicos, artistas y familias en el Parque España. La propuesta, que ya transita su 12ª edición, se desarrollará el sábado desde las 15:00 y el domingo a partir de las 13:00, con una programación pensada para recorrer, descubrir, comprar y compartir.

Más de 100 emprendedores serán parte de esta convocatoria, acompañados por 16 propuestas gastronómicas, Djs y bandas en vivo. La invitación apunta especialmente a las familias y a quienes disfrutan de conocer y acompañar a quienes llevan adelante sus propios proyectos.

Crecimiento del mundo emprendedor Detrás de cada puesto habrá una historia, una idea que comenzó en algún momento y que encontró en Potenciate un espacio para mostrarse. El crecimiento de la feria permite dimensionar cómo se amplió el universo emprendedor en Pergamino.

Cuando se realizó la primera edición participaron 36 emprendedores. Hoy, cada convocatoria recibe alrededor de 150 consultas para formar parte de la feria, una cantidad que incluso supera las posibilidades físicas y eléctricas disponibles en el predio.

Para Eugenio Petinari, director de Empleo y Emprendedurismo, Potenciate tiene un significado especial dentro del trabajo que desarrolla el área.

“Es un evento que en el equipo se siente distinto porque nos gusta mucho trabajar con emprendedores, con gastronómicos”, sostuvo, al tiempo que invitó a la comunidad a acompañar a quienes “día a día se esfuerzan para que su emprendimiento salga aún mejor, para perfeccionarlo, para que se capaciten a través de nuestros cursos”.

El funcionario destacó, además, que la feria logró construir un vínculo particular con el público. “Es un evento que siempre representa también una unión familiar, porque es el público que nos elige en cada una de las ediciones”, señaló.

Romina Viale de Turismo y Eugenio Petinari de la Dirección de Empleo del Municipio de Pergamino. — PERGAMINO AL DIA Una oportunidad para descubrir Una de las características de Potenciate es la variedad. En los distintos stands pueden encontrarse productos y propuestas muy diferentes, desde velas y artículos textiles hasta trabajos artesanales y manualidades.

Petinari explicó que la organización procura generar una rotación entre los participantes para que quienes concurren a cada edición puedan encontrarse con nuevas propuestas.

“Son 100 emprendedores que van a estar presentes, el rubro varía, pero sí, nosotros lo que vamos haciendo edición tras edición es generar una rotación para que la gente cada vez que venga se encuentre con algo distinto”, explicó.

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La feria tiene tres ediciones anuales. La primera se concretó en abril, esta segunda tendrá lugar durante este fin de semana y la última llegará en diciembre, en la previa de Navidad, una fecha especialmente vinculada con la búsqueda de regalos y productos realizados por emprendedores locales.

Gastronomía, música y propuestas La propuesta no se limita a los emprendimientos. El paseo se completa con 16 alternativas gastronómicas, que incluirán opciones dulces, diferentes comidas y también alternativas sin gluten.

La directora de Turismo, Romina Viale, destacó el crecimiento que tuvo la feria y el vínculo que logró construir con el público.

“Para nosotros es un placer formar parte de este equipo de trabajo, esta feria en particular, porque nos identifica y porque hemos logrado ver edición tras edición cómo se ha ido consolidando, cómo ha ido creciendo y cómo cada vez más público la elige”, afirmó.

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Durante las dos jornadas también habrá un escenario con distintas propuestas artísticas, Djs y bandas en vivo, sumando música y entretenimiento al recorrido por los stands.

Una política de acompañamiento El impacto de Potenciate trascendió con el tiempo el espacio físico de la feria. La propuesta nació luego de observar el fuerte movimiento emprendedor que se generó después de la pandemia y permitió profundizar el contacto con personas que ya desarrollaban sus proyectos, aunque muchas veces lo hacían de manera individual y sin herramientas de acompañamiento.

A partir de esa experiencia se fueron incorporando nuevas iniciativas destinadas a acompañar las diferentes etapas de un emprendimiento. Entre ellas se encuentra el Club de Emprendedores, que propone capacitación, asesoramiento y vinculación entre quienes integran este sector.