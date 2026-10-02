Pergamino se llena de música, teatro, arte y propuestas para disfrutar este fin de semana

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Cultura

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, distintos espacios abrirán sus puertas con espectáculos, presentaciones, exposiciones y propuestas gratuitas y aranceladas.

02 de octubre de 2026 a las 09:00 a. m.

02 de octubre de 2026 a las 09:00 a. m.

La programación incluye la presentación de libros, una nueva muestra fotográfica, shows de rock nacional, encuentros corales y distintas alternativas musicales. También habrá teatro, poesía, propuestas vinculadas a la obra de Atahualpa Yupanqui y un espectáculo infantil, además de los estrenos y funciones especiales en el cine.

A estas actividades se suman las visitas a los museos de Pergamino, la Casa Natal de Arturo Illia y el Museo Batallas de Cepeda, opciones que permiten acercarse al patrimonio y la historia local y regional. Una agenda amplia y diversa para disfrutar de la cultura durante todo el fin de semana.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez “El naranjal sin naranjas” Este viernes a las 18:30, será presentado en la sala Auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, el libro El naranjal sin naranjas (cuentos que in-comodan), obra de la escritora Daniela Gómez Acuña.

Avenida Colón y Mitre, a las 18:30. Entrada libre y gratuita.

Centro Cultural Registrarte Muestra fotográfica colectiva Este viernes el Centro Cultural Registrarte dará inicio al Mes del Grabado con una muestra fotográfica colectiva que reunirá trabajos de artistas de Pergamino, Junín y La Plata.

Sarratea 221, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

Florentino Teatro Bar Cristian Berrondo y Fernando Vila Este viernes se presentan en Florentino Teatro Bar Cristian Berrondo en saxos y Fernando Vila en teclados con un show retro de rock nacional. Canciones y ritmos de los 89 y 90.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas: 2477 554459.

Cinema Pergamino Dos estrenos En Cinema Pergamino se estrenan este viernes las películas “Digger”, “Verity: la sombra del engaño” y “Guardianes del museo 2: Los tesoros de Egipto”. Continúa: "El corazón de la bestia". Además, se proyectarán solo el sábado y domingo: "Resident Evil" y "La isla olvidada el fin de semana".

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Bellas Artes Proyecto Yupanquiano Este sábado y domingo se desarrollará en el Centro Cultural Bellas Artes el proyecto “Yupanquiano”, una propuesta que combinará formación coral, participación comunitaria y un concierto dedicado a Atahualpa Yupanqui, organizado por el Coro Polifónico Municipal de Pergamino y Pueblo Coral, con el acompañamiento de la Fundación Atahualpa Yupanqui.

Para participar de las actividades: Inscripciones al Taller Coral: 351 6723401 / 351 7046680. Entradas anticipadas para el concierto: 351 2389379.

Redes sociales: Instagram y Facebook: @pueblo.coral y @coropolifonicopergamino.

Manuel Ocampo Fiesta de la Poesía Este sábado se desarrollará en el Club 9 de Julio de Manuel Ocampo la XVI edición de la Fiesta Nacional de la Poesía “Silvina y Victoria Ocampo”, encuentro que reúne cada año a escritores, poetas y amantes de la literatura.

Bulevar San Miguel, entre Ocampo e Independencia, desde las 10:00. Contacto: 2477 349329.

Parroquia Nuestra Señora de Luján Encuentro coral Este sábado se desarrollará en la Parroquia Nuestra Señora de Luján un encuentro coral que reunirá al Coro Femenino de Pergamino y al Coro Femenino Amuyen de Luján. La propuesta permitirá disfrutar de una selección de obras de música popular argentina y latinoamericana, a las que se sumarán algunas composiciones de carácter religioso.

Bolivia 250, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

Club Centenario 20 años de Karisma Este viernes habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. Varios shows en la noche de los 20 años de Karisma. Artistas invitados: Fer Foglia, Grupo Sendero, Marcelo Fernández, Romina Belén, Ballet Aire Criollo. (Anticipadas a $10000). En el clásico de los domingos se presentan Imperio Tropical, Matías Pochi y La Inigualable (damas $5000, caballeros $7000, hasta las 22:00).

Avenida Juan B. Justo 2150, a las 21:00.

Habemus Theatrum “Todas las canciones de amor” y “La revolución es un sueño eterno” Este sábado en la sala Habemus Theatrum reponen la obra “Todas las canciones de amor”, de Santiago Loza, con dirección de Fabricio Sceglio y Gustavo Bevacqua y protagonizada por Pamela Lombari y Ezequiel Gabella. El domingo se estrena “La revolución es un sueño eterno”, la adaptación teatral de la reconocida novela de Andrés Rivera, con Gustavo Bevacqua como protagonista y dirección de Raúl Notta.

Jujuy 227, sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural An Espil Este sábado llega a El Yerta Club Cultural An Espil, cantante, compositora y actual corista de Nafta, la banda argentina de soul. La artista iniciará en Pergamino una gira en formato de banda. En la apertura de la noche se presentará la artista local Constanza Calomino Gill (Akanegracota), junto a los músicos Jonás Barros en batería, Josele en teclados y Ale Calomino en bajo.

Estrada 1953, a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Don Pedro con Espinas Esquivando charcos Este sábado en Don Pedro con Espinas habrá un tributo a La Renga con la actuación de la banda local Esquivando Charcos.

Alvear y el Arroyo, a las 23:00. Entradas en @esquivandocharcos

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta El Viry y banda Bataclana (anticipadas a $10000 hasta las 13:00). El sábado animará la noche la agrupación Los Picaflores de Chacabuco (anticipadas $8000 hasta las 13:00). En las dos jornadas se contará con la musicalización del DJ Gustavo. El domingo 10 de octubre se anuncia un almuerzo y baile, con la animación de Luis Claudio ($27.000)

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar El grupo Décadas y Modo avión Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: el sábado la propuesta se titula “Décadas”, cuatro artistas se reencuentran para recordar su música. El domingo el espectáculo será Modo avión, aromas de tango.

Avenida Alsina 950, el sábado a las 21:00 y domingo a las 20:30. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Teatro San Martín “Topa Un mundo de colores” Este domingo llega al Teatro San Martín “Topa Un mundo de colores”, un espectáculo musical y teatral que propone una celebración para toda la familia, con canciones, baile, humor y momentos de emoción.

San Martín 541, a las 15:00. Entradas a través de Passline y en la boletería del Teatro San Martín, de 16:00 a 20:00.

Manuel Ocampo OcamFeria Este domingo se desarrollará en Manuel Ocampo una nueva edición de OcamFeria, las plazas se unen. Como en otras oportunidades habrá stands de artesanos, emprendedores, gastronómicos y entretenimientos. También un taller de folklore a cargo de Nunca es Tarde de El Socorro. Sobre el escenario actuarán: los grupos de danzas Raíces de mi pueblo y El reencuentro de Salto, y el cierre será con Cumbia Forever.

Desde las 13:00. Entrada libre y gratuita. Se podrá asistir con reposera y mate.

Parroquia San Antonio Coro de Niños e invitados Este domingo en la Parroquia San Antonio se desarrollará un encuentro coral con la actuación del Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino, dirigido por Mariana Ramallo con la colaboración de Natalia Ramallo. Participarán como invitados Mujeria, ensamble vocal femenino y el Coro de Niños y Niñas de General Viamonte, ambos dirigidos por Angie Chamosa.

Lagos 441, a las 19:00. Entrada: un alimento no perecedero, golosinas o ropa. A beneficio de los centros asistenciales e la ciudad.

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse este viernes de 16:30 a 20:00; el sábado y el domingo de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: museo@pergamino.gob.ar