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Pergamino y Samolaco sellan su hermanamiento en la tierra de los Illia

Mañana se firma en Italia el Pacto de Amistad entre ambas ciudades, en el marco del "Illia Festival". Hoy comenzaron las reuniones de la delegación pergaminense. LA OPINION emitirá un mini documental especial.

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02 de octubre de 2026 a las 12:51 p. m.
Pergamino y Samolaco sellan su hermanamiento en la tierra de los Illia
Enrique Illia, Juano Motta y Guillermo Illia. En la biblioteca comunale di Samolaco.

Samolaco, un pequeño municipio de la Valchiavenna, en la provincia lombarda de Sondrio, es el punto de partida de una historia que terminó en la Casa Rosada. De allí, del paraje de Ronscione, emigró Martino Illia, padre de Arturo Umberto Illia, nacido en Pergamino en 1900 y presidente de la Nación entre 1963 y 1966.

Ese lazo es el que mañana, sábado 3 de octubre, se convertirá en compromiso formal: las dos comunidades firmarán un Pacto de Amistad en recuerdo del expresidente, durante una jornada de cultura, música, tradiciones y sabores ítalo-argentinos.

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Las reuniones ya empezaron

La agenda arrancó hoy con los primeros encuentros entre una delegación pergaminense que viajó expresamente para la ocasión, y las autoridades locales. Participan las autoridades de la Fundación Arturo Illia: su presidente, Enrique Illia, y su tesorero, el empresario pergaminense Juano Motta. También el dirigente Guillermo Illia, que viajó en representación del intendente Javier Martínez para la firma del acuerdo.

Todo lo que suceda será registrado por LA OPINION en un mini documental especial.

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