Pergamino Básquet juega su último amistoso fortalecido por más de 100 nuevos socios

Deportes

El "Equipo de la Ciudad" recibe este domingo a las 20:00 a Centenario de Venado Tuerto en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. Será el cuarto partido de pretemporada de cara al debut en la Liga Argentina 2026/2027. El club celebró el éxito de su campaña societaria.

De cara a lo que será su sexta participación consecutiva en la segunda categoría del básquetbol nacional, Pergamino Básquet afina los últimos detalles. Este domingo, a partir de las 20:00, el conjunto dirigido por Julián Pagura se medirá frente a Centenario de Venado Tuerto en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”.

El encuentro será el cuarto y último amistoso de pretemporada para el “Equipo de la Ciudad” en el marco de su preparación para la Liga Argentina 2026/2027. Para el público pergaminense, representa una inmejorable oportunidad para ver en acción a los nuevos refuerzos que defenderán la camiseta esta temporada. Cabe destacar que luego de este compromiso, Pergamino Básquet no volverá a jugar ante su gente hasta el lunes 2 de noviembre, cuando reciba a Deportivo Viedma, en la que será su cuarta presentación en la Fase Regular de la Conferencia Sur.

Previo a ese reencuentro oficial en casa, el equipo deberá afrontar un exigente inicio de torneo con tres partidos consecutivos en condición de visitante en tierras entrerrianas: el debut será el martes 20 de octubre ante La Unión de Colón, seguido por los choques frente a Rocamora (jueves 22) y Central Entrerriano (sábado 24).

En cuanto a lo deportivo, Pergamino Básquet llega a este último ensayo buscando aceitar su funcionamiento tras sumar un valioso rodaje. Hasta el momento, cosechó dos victorias (ante Gimnasia de Pergamino por 81 a 67, y ante el propio Centenario en Venado Tuerto por 92 a 82) y una derrota frente a Regatas en San Nicolás por 91 a 86.

Fuerte respaldo de la ciudad El entusiasmo por la nueva temporada no solo se refleja en lo deportivo, sino también en el gran acompañamiento institucional. Pergamino Básquet informó que la nueva campaña de socios ya superó los 100 adherentes en apenas dos semanas.

Uno de los beneficios más atractivos de esta iniciativa es que quienes se hayan asociado a través de la aplicación exclusiva del equipo tendrán acceso gratuito al amistoso de este domingo, modalidad que se mantendrá durante la Liga Argentina.

Seguí leyendo Deportes Pergamino Básquet sigue sumando rodaje: perdió ante Regatas en su tercer amistoso

Desde Pergamino Básquet invitan a todos los hinchas y simpatizantes que aún no se hayan adherido a sumarse a la propuesta y convertirse en protagonistas de esta nueva etapa que además contará con beneficios exclusivos en comercios de la ciudad, sorteos y experiencias en torno al equipo profesional.

La campaña busca fortalecer el vínculo entre el equipo y su gente, generando una comunidad que acompañe no solamente desde las tribunas, sino también a través de las distintas iniciativas deportivas y sociales que impulsa la institución.

“Detrás de una misma camiseta” Al respecto, Federico Selak, presidente de la institución, valoró la respuesta de la comunidad: “Superar los 100 socios en apenas dos semanas es una señal muy importante y nos llena de entusiasmo. Pero queremos que esto sea mucho más que una campaña de socios: queremos que cada pergaminense sienta que Pergamino Básquet también le pertenece. Porque no somos solamente un equipo que sale a la cancha; somos una ciudad que se identifica y acompaña detrás de una misma camiseta. El desafío es seguir creciendo, sumar cada vez más personas y construir un proyecto que represente a Pergamino dentro y fuera de la cancha”.