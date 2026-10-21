Se formalizó el pedido de cambio de horario bancario para el verano

> Se formalizó el pedido de cambio de horario bancario para el verano

Pergamino

El pedido se fundamenta en los resultados positivos obtenidos durante la temporada anterior y en los beneficios que este horario representa para la población bonaerense.

21 de octubre de 2026 a las 04:12 p. m.

21 de octubre de 2026 a las 04:12 p. m.

La Asociación Bancaria solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la aplicación del horario de verano para la actividad bancaria, en el marco del Decreto 2894/2025 y sus anexos.

La propuesta contempla que, durante el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2026 y el 23 de marzo de 2027, inclusive, las entidades bancarias comprendidas en la medida funcionen con el siguiente esquema horario:

Apertura de las entidades: 7:45 h.

Atención al público: de 8:00 a 13:00 h.

Cierre de las entidades: 15:15 h.

El pedido se fundamenta en los resultados positivos obtenidos durante la temporada anterior y en los beneficios que este horario representa para la población bonaerense.