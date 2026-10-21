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Se formalizó el pedido de cambio de horario bancario para el verano

El pedido se fundamenta en los resultados positivos obtenidos durante la temporada anterior y en los beneficios que este horario representa para la población bonaerense.

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21 de octubre de 2026 a las 04:12 p. m.
Se formalizó el pedido de cambio de horario bancario para el verano
El pedido se fundamenta en los resultados positivos obtenidos durante la temporada anterior y en los beneficios que este horario representa para la población bonaerense.

La Asociación Bancaria solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la aplicación del horario de verano para la actividad bancaria, en el marco del Decreto 2894/2025 y sus anexos.

La propuesta contempla que, durante el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2026 y el 23 de marzo de 2027, inclusive, las entidades bancarias comprendidas en la medida funcionen con el siguiente esquema horario:

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  • Apertura de las entidades: 7:45 h.

  • Atención al público: de 8:00 a 13:00 h.

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  • Cierre de las entidades: 15:15 h.

    • El pedido se fundamenta en los resultados positivos obtenidos durante la temporada anterior y en los beneficios que este horario representa para la población bonaerense.

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    Importante: la implementación del horario solicitado queda sujeta a la correspondiente disposición oficial de las autoridades provinciales.

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