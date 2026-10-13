Abel Albino llega a Pergamino con una propuesta para pensar cómo construir una gran nación desde la infancia

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Pergamino

La actividad, organizada por la Red Infancia Robada – Foro Pergamino y la Granja San Camilo, será el martes 27 de octubre, a las 19:00, en la Sala Roja del Cinema Pergamino, con entrada libre y gratuita.

Pergamino recibirá al doctor Abel Albino, una de las figuras más reconocidas en la Argentina por su trabajo en la prevención de la desnutrición infantil y su compromiso con la infancia. Su visita será una oportunidad para escuchar, reflexionar y debatir sobre una pregunta que atraviesa a toda la sociedad: ¿Cómo romper el círculo de la pobreza y construir un futuro con más oportunidades?

Bajo el título “Los 5 pasos para una Gran Nación”, el médico compartirá su mirada sobre los factores que considera fundamentales para el desarrollo integral de las personas, con especial atención a los primeros años de vida, la nutrición, la educación y el acceso a servicios básicos. La propuesta invita a comprender que la pobreza no se reduce a la falta de recursos económicos, sino que involucra múltiples dimensiones que condicionan el presente y el futuro de niños, niñas y familias.

El encuentro tendrá lugar el martes 27 de octubre, a las 19:00, en la Sala Roja del Cinema Pergamino. La convocatoria es impulsada conjuntamente por la Red Infancia Robada – Foro Pergamino y la Granja San Camilo, dos espacios comprometidos con el acompañamiento de personas y familias y con la construcción de una comunidad más justa e inclusiva.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación está dirigida a toda la población, así como a docentes, profesionales, instituciones, referentes sociales y a quienes deseen involucrarse en una conversación necesaria sobre la infancia y el futuro colectivo.

Pensar el desarrollo desde la infancia La propuesta de Albino parte de una premisa que ha sostenido en distintas entrevistas y conferencias: para enfrentar la desnutrición es necesario abordar también las condiciones sociales que la producen y la perpetúan.

“Para quebrar la desnutrición debemos hacer un abordaje integral de la problemática social”, afirmó el pediatra al explicar su enfoque, que relaciona la alimentación con el ambiente en el que crecen los niños y las oportunidades que tienen para desarrollarse.

En ese marco, su exposición girará en torno a cinco ejes: preservar el desarrollo cerebral durante el embarazo y el primer año de vida; garantizar la educación y la estimulación; y asegurar el acceso a cloacas, agua corriente y caliente y energía eléctrica.

Para Albino, la atención de la primera infancia requiere mucho más que garantizar alimentos. También implica acompañamiento familiar, estímulos adecuados, condiciones sanitarias y un entorno que permita crecer y aprender.

“Si damos estos cinco pasos tendremos una gran nación”, expresó al sintetizar su propuesta.

La idea que atraviesa el conversatorio es que el desarrollo de una sociedad comienza con el cuidado de sus integrantes más pequeños. La nutrición, la educación y las condiciones dignas de vida no son cuestiones aisladas: forman parte de una misma discusión sobre las posibilidades de cada persona y la responsabilidad colectiva de generar oportunidades.

RED INFANCIA ROBADA-FORO PERGAMINO Una trayectoria dedicada a la nutrición infantil Nacido en Buenos Aires en 1946, Abel Albino se graduó como médico en la Universidad Nacional de Tucumán en 1972. Al año siguiente viajó a Chile para especializarse en Pediatría en el Hospital Luis Calvo Mackenna, donde conoció al doctor Fernando Mönckeberg, referente en el estudio y el abordaje de la desnutrición infantil.

En 1987 obtuvo el doctorado en Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo y, en 1992, viajó a España para estudiar Biología Molecular en la Universidad de Navarra. Sin embargo, decidió regresar a la Argentina para orientar su trabajo hacia una problemática que lo había marcado durante su formación: la desnutrición infantil y sus consecuencias sobre el desarrollo humano.

El 4 de septiembre de 1993 fundó en Mendoza la Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), organización dedicada a la prevención y el abordaje de la desnutrición infantil. A partir de esa iniciativa, impulsó un modelo de trabajo que busca integrar la atención nutricional con el acompañamiento familiar y distintas acciones vinculadas con la salud, la educación y el desarrollo de los niños.

A lo largo de su trayectoria recibió diversas distinciones por su labor social y se convirtió en un referente nacional en los debates sobre pobreza, infancia y nutrición. Su enfoque también generó discusiones en el ámbito científico respecto de algunas de sus afirmaciones y de la evidencia disponible sobre los resultados de las intervenciones de CONIN, un aspecto que forma parte del debate más amplio sobre las estrategias para prevenir y tratar la desnutrición.

Una invitación a comprometerse con el futuro La llegada de Albino a Pergamino propone abrir un espacio de encuentro que trascienda la escucha de una conferencia. La intención de las instituciones organizadoras es promover la reflexión comunitaria sobre las necesidades de la infancia y sobre el papel que pueden asumir las familias, las organizaciones, los profesionales y la sociedad en su conjunto.

Hablar de desnutrición infantil también significa hablar de derechos, oportunidades, educación, salud y condiciones de vida. Significa preguntarse qué necesita cada niño para crecer, aprender y desarrollar sus capacidades, y qué puede hacer una comunidad para que esas posibilidades no dependan de las circunstancias en las que nace.

Por eso, la convocatoria busca reunir a vecinos y vecinas interesados en una temática que interpela a toda la sociedad. Será una oportunidad para escuchar la experiencia de

un médico que dedicó gran parte de su vida a esta problemática, conocer su propuesta de los cinco pasos y compartir una reflexión sobre los desafíos que enfrenta el país.