Villa Ramallo: ArteaR celebró sus diez años con la apertura de la Feria de las Artes 2026

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Región

La muestra reúne más de 60 obras de artistas de la región y propone un recorrido por distintas expresiones culturales, con exposiciones, música, danza y reconocimientos.

La organización cultural ArteaR celebró su décimo aniversario con la apertura de la Feria de las Artes 2026 en el Salón de Mucoop, en Villa Ramallo. La jornada convocó a artistas, familias y vecinos para compartir una propuesta que reúne más de 60 obras y combina distintas disciplinas artísticas con música, danza y homenajes.

La Feria de las Artes 2026 reunió a artistas de Villa Ramallo y la región La apertura comenzó con la presentación de Renacer, el Taller de Danzas Folclóricas dirigido por Melany Esquivel, que aportó música y tradición al inicio de la celebración.

Luego, Ariel Foressi, en representación de Mucoop, y Alberto Pienovi, referente de ArteaR, se dirigieron al público. Pienovi dio la bienvenida a los presentes y convocó al tradicional corte de cinta, uno de los momentos centrales del acto.

La ceremonia contó con la participación de representantes de la cooperativa, artistas, integrantes de la organización y autoridades. El corte de cinta estuvo a cargo de un niño integrante del taller de danzas, en un gesto que puso en valor la participación de las nuevas generaciones en las actividades culturales.

Posteriormente, Felipe López invitó a los asistentes a recorrer la exposición y compartir un brindis.

Más de 60 obras y distintas propuestas culturales en la exposición La muestra reúne más de 60 trabajos, entre pinturas, fotografías y otras expresiones artísticas, que reflejan la diversidad de la producción creativa local y regional.

La programación incluyó actividades destinadas a acercar distintas disciplinas al público. Entre ellas se destacó la representación de un cuento de Jorge Luis Borges, a cargo del Taller de Lectura coordinado por la profesora Matilde Nava. También se realizaron una fotopeña y una propuesta de tango.

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La recepción de artistas, familiares y amigos formó parte de una jornada que buscó generar un espacio de intercambio entre quienes desarrollan actividades culturales y la comunidad.

La Feria de las Artes 2026 propone así un recorrido por diferentes lenguajes artísticos y brinda visibilidad al trabajo de creadores de la zona, en un ámbito pensado para compartir sus producciones con vecinos y visitantes.

ArteaR cumplió diez años y reconoció a la artista Adriana Cozzi En el marco del aniversario, Alberto Pienovi agradeció a las personas que acompañaron el recorrido de ArteaR durante la última década y contribuyeron a sostener sus iniciativas culturales.

Uno de los momentos más emotivos de la apertura fue el reconocimiento a la artista Adriana Cozzi, distinguida con la mención de “Artista Reconocida”. La entrega estuvo acompañada por palabras de los pintores Mauro Musante y Mariana Sissia, quienes participaron del homenaje.

El encuentro concluyó con un brindis y fotografías grupales, en un cierre compartido entre los organizadores, los artistas y el público que se acercó a la inauguración.