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Villa Ramallo: ArteaR celebró sus diez años con la apertura de la Feria de las Artes 2026

La muestra reúne más de 60 obras de artistas de la región y propone un recorrido por distintas expresiones culturales, con exposiciones, música, danza y reconocimientos.

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13 de octubre de 2026 a las 02:11 p. m.
Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a la artista Adriana Cozzi, distinguida como “Artista Reconocida”, con palabras de los pintores Mauro Musante y Mariana Sissia.
Foto: Ramallo Ciudad

La organización cultural ArteaR celebró su décimo aniversario con la apertura de la Feria de las Artes 2026 en el Salón de Mucoop, en Villa Ramallo. La jornada convocó a artistas, familias y vecinos para compartir una propuesta que reúne más de 60 obras y combina distintas disciplinas artísticas con música, danza y homenajes.

La Feria de las Artes 2026 reunió a artistas de Villa Ramallo y la región

La apertura comenzó con la presentación de Renacer, el Taller de Danzas Folclóricas dirigido por Melany Esquivel, que aportó música y tradición al inicio de la celebración.

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Luego, Ariel Foressi, en representación de Mucoop, y Alberto Pienovi, referente de ArteaR, se dirigieron al público. Pienovi dio la bienvenida a los presentes y convocó al tradicional corte de cinta, uno de los momentos centrales del acto.

La ceremonia contó con la participación de representantes de la cooperativa, artistas, integrantes de la organización y autoridades. El corte de cinta estuvo a cargo de un niño integrante del taller de danzas, en un gesto que puso en valor la participación de las nuevas generaciones en las actividades culturales.

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Posteriormente, Felipe López invitó a los asistentes a recorrer la exposición y compartir un brindis.

Más de 60 obras y distintas propuestas culturales en la exposición

La muestra reúne más de 60 trabajos, entre pinturas, fotografías y otras expresiones artísticas, que reflejan la diversidad de la producción creativa local y regional.

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La programación incluyó actividades destinadas a acercar distintas disciplinas al público. Entre ellas se destacó la representación de un cuento de Jorge Luis Borges, a cargo del Taller de Lectura coordinado por la profesora Matilde Nava. También se realizaron una fotopeña y una propuesta de tango.

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La recepción de artistas, familiares y amigos formó parte de una jornada que buscó generar un espacio de intercambio entre quienes desarrollan actividades culturales y la comunidad.

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La Feria de las Artes 2026 propone así un recorrido por diferentes lenguajes artísticos y brinda visibilidad al trabajo de creadores de la zona, en un ámbito pensado para compartir sus producciones con vecinos y visitantes.

ArteaR cumplió diez años y reconoció a la artista Adriana Cozzi

En el marco del aniversario, Alberto Pienovi agradeció a las personas que acompañaron el recorrido de ArteaR durante la última década y contribuyeron a sostener sus iniciativas culturales.

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Uno de los momentos más emotivos de la apertura fue el reconocimiento a la artista Adriana Cozzi, distinguida con la mención de “Artista Reconocida”. La entrega estuvo acompañada por palabras de los pintores Mauro Musante y Mariana Sissia, quienes participaron del homenaje.

El encuentro concluyó con un brindis y fotografías grupales, en un cierre compartido entre los organizadores, los artistas y el público que se acercó a la inauguración.

La exposición permanece abierta en el Salón Mucoop Villa, donde los visitantes pueden recorrer las obras y conocer parte de la diversidad artística de Villa Ramallo y su región.

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