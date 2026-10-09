> Temporal en Ramallo: una familia fue evacuada tras las intensas lluvias

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El temporal dejó calles anegadas y acumulaciones de agua en distintos sectores de Ramallo. En Villa General Savio, una familia debió abandonar su vivienda, aunque horas después pudo regresar.

El fuerte temporal que afectó al partido de Ramallo provocó anegamientos y complicaciones en distintos sectores, con registros de lluvia cercanos a los 100 milímetros. La situación más delicada se produjo en Villa General Savio, donde una familia tuvo que ser evacuada de manera preventiva por el ingreso de agua a su vivienda.

Ramallo registró casi 100 milímetros de lluvia en pocas horas De acuerdo con la información difundida por Defensa Civil, las precipitaciones alcanzaron valores cercanos a los 100 milímetros en distintos puntos del partido. Durante los momentos de mayor intensidad, se registraron alrededor de 60 milímetros en apenas una hora, una cantidad que generó dificultades para el escurrimiento del agua.

El fenómeno comenzó con una alerta amarilla, que posteriormente fue elevada a naranja ante la intensidad prevista de las tormentas. Como consecuencia, se produjeron anegamientos en calles, veredas y patios, por lo que distintos vecinos solicitaron asistencia.

La mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con situaciones preventivas y con el seguimiento de sectores donde la acumulación de agua podía generar mayores inconvenientes.

Una familia fue evacuada en Villa General Savio La única evacuación registrada durante el temporal ocurrió por la noche en Villa General Savio. Una familia debió abandonar temporalmente su vivienda debido al ingreso de agua proveniente de terrenos ubicados a mayor altura.

La situación obligó a los integrantes del grupo familiar a retirarse del domicilio mientras persistían las complicaciones provocadas por las lluvias. Sin embargo, con el paso de las horas y una vez que las condiciones lo permitieron, pudieron regresar a su hogar.

El episodio fue el más relevante de la jornada en materia de evacuaciones, aunque las autoridades también mantuvieron el seguimiento de otros puntos afectados por la acumulación de agua.

Defensa Civil y áreas municipales trabajaron durante el temporal Ante las complicaciones ocasionadas por las precipitaciones, equipos de Defensa Civil, Seguridad, Obras Públicas y otras dependencias municipales realizaron recorridas en distintos sectores del partido de Ramallo.

Las tareas estuvieron orientadas a controlar el estado de los desagües, los caminos y los puntos considerados críticos, además de atender los pedidos de asistencia de los vecinos.