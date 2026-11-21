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Este lunes será feriado porque se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la batalla librada en 1845 contra una escuadra anglo-francesa. El enfrentamiento ocurrió en San Pedro, en nuestra propia región.

El feriado nacional de este lunes 23 de noviembre (corrimiento del 20 de noviembre) tiene su origen en un episodio decisivo de la historia argentina que ocurrió mucho más cerca de Pergamino de lo que muchos imaginan. El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845 sobre el río Paraná, en el actual partido de San Pedro. Allí, fuerzas de la Confederación Argentina intentaron detener el avance de una poderosa escuadra británica y francesa que buscaba remontar el río para abrir rutas comerciales y ejercer presión política sobre el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

La conmemoración corresponde al 20 de noviembre, pero este año el descanso se trasladó al lunes 23. La Ley 27.399 establece que los feriados trasladables que caen jueves o viernes pasan al lunes siguiente. Así se conformó un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

Una batalla en nuestra región El escenario fue la Vuelta de Obligado, un recodo del Paraná situado en jurisdicción de San Pedro, a unos 18 kilómetros al norte de su ciudad cabecera. En ese punto, el río dibuja una curva pronunciada y se estrecha, condiciones que los defensores consideraron favorables para intentar bloquear el paso de una flota mucho mejor equipada.

San Pedro, Pergamino, San Nicolás y las demás localidades del norte bonaerense comparten una trama regional que suele reconocerse por sus caminos, actividades productivas y vínculos cotidianos. Pero también comparten un pasado en el que el Paraná fue escenario de acontecimientos que trascendieron ampliamente sus orillas. La Vuelta de Obligado no fue un episodio lejano de los manuales escolares: ocurrió en el territorio que hoy forma parte de nuestra región.

Qué estaba en juego en 1845 A mediados del siglo XIX, la organización nacional todavía era motivo de fuertes enfrentamientos. Rosas gobernaba Buenos Aires y tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, mientras persistían conflictos internos entre distintos proyectos políticos. En ese contexto, Gran Bretaña y Francia pretendían ampliar sus intercambios comerciales y navegar los ríos interiores sin someterse a las restricciones impuestas desde Buenos Aires.

La intervención también estaba relacionada con la situación de la Banda Oriental, actual Uruguay, y con los intereses de las potencias europeas en el comercio regional. La libre navegación del Paraná permitiría acceder a mercados del Litoral y sostener vínculos comerciales sin pasar por el control porteño. Por eso, la disputa no era únicamente militar: involucraba decisiones sobre quién podía establecer las condiciones para circular, comerciar y ejercer autoridad en el territorio.

Las cadenas sobre el Paraná La defensa estuvo a cargo del general Lucio Norberto Mansilla, designado por Rosas para organizar la resistencia en un paso estratégico del Paraná, quien organizó baterías de artillería sobre la costa y dispuso tres gruesas cadenas tendidas de una orilla a otra, sostenidas por 24 embarcaciones. El objetivo era obstaculizar el avance enemigo y exponer los barcos al fuego de los cañones instalados en tierra.

El 20 de noviembre, la escuadra atacante abrió fuego contra las posiciones argentinas. El combate fue intenso y dejó numerosas víctimas. Las fuerzas de Mansilla resistieron durante horas, pero los europeos consiguieron romper las cadenas y continuar su navegación. Desde el punto de vista estrictamente militar, la batalla terminó con una derrota de los defensores.

La resistencia no se agotó en Obligado. La navegación de la flota fue hostigada en otros puntos del Paraná, y la expedición encontró dificultades que mostraron los límites de una operación concebida como demostración de superioridad militar y apertura comercial. Con el tiempo, los conflictos diplomáticos se encaminaron hacia acuerdos que reconocieron la posición de la Confederación sobre la navegación de sus ríos. De allí proviene buena parte del sentido político que adquirió aquella jornada.

La memoria de una resistencia La Vuelta de Obligado se convirtió en un símbolo porque expresa la decisión de resistir una intervención extranjera aun en condiciones desfavorables. No fue una victoria en el campo de batalla, pero quedó asociada con la defensa de la soberanía frente a dos de las principales potencias de la época. El reconocimiento histórico también alcanza a los soldados, milicianos y pobladores que participaron en la defensa, muchas veces ausentes de los relatos más difundidos.

En 1974, una ley estableció el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional. Con posterioridad, la conmemoración adquirió carácter de feriado nacional. Cada año, la fecha recupera el recuerdo de aquella acción y ofrece una oportunidad para explicar su contexto sin reducirlo a consignas ni convertirlo en una disputa partidaria contemporánea.

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Qué significa soberanía hoy El concepto de soberanía no quedó detenido en 1845. Hoy se expresa en la capacidad de un país para tomar decisiones sobre sus recursos, sus instituciones y su desarrollo, dentro del marco de las leyes y los compromisos internacionales. También se relaciona con el conocimiento de la propia historia y con la responsabilidad de cuidar el patrimonio común. Recordar Obligado no exige trasladar mecánicamente los conflictos del siglo XIX al presente, sino comprender por qué el control de las vías de comunicación y las decisiones económicas resultaba entonces una cuestión central.

Para una región como la nuestra, donde la producción agropecuaria, la industria, los puertos y las rutas tienen un peso decisivo, esa reflexión encuentra un vínculo concreto con la vida cotidiana. El Paraná continúa siendo una vía fundamental para el movimiento de mercaderías y la inserción comercial argentina. Su importancia actual es distinta de la de 1845, pero ayuda a entender por qué aquel corredor fluvial concentraba intereses tan poderosos.