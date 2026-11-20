Ramallo frente a la creciente del Paraná: cambios en la costa y desafíos para el verano

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El referente del Club de Velas Barlovento de Ramallo analizó el avance del agua, los sectores costeros más expuestos y los desafíos para adaptar los espacios turísticos durante el verano.

Con 25 años de trabajo en el Club de Velas Barlovento y toda una vida vinculada al río Paraná, Manuel Frías analizó la actual creciente y sus posibles consecuencias para la costa de Ramallo. Advirtió que las bajantes prolongadas de los últimos años no representan el comportamiento habitual del río y consideró necesario aprender a convivir con sus ciclos naturales.

La creciente del Paraná y los sectores más afectados de la costa de Ramallo Frías explicó que las variaciones del nivel del Paraná son fenómenos naturales que deben contemplarse al momento de planificar obras y desarrollar actividades sobre la costa. En ese sentido, cuestionó que durante los años de sequía se hayan tomado las condiciones de bajante como una referencia permanente.

«Son fenómenos naturales y normales. Lo que pasa es que uno tiene que estar preparado para esto, no confundirse, porque por ahí uno se entusiasma realizando obras o apostando a un lugar, a un río que estuvo bajo y con sequía durante 10, 12 años, y esa no es la realidad. Esto es más la realidad que los años de sequía», sostuvo.

Al analizar el comportamiento del agua sobre la costa ramallense, describió una pendiente que comienza en la Boca del Arroyo, uno de los puntos más bajos, y se eleva progresivamente hacia el sector del Balneario Viejo.

Por esa característica geográfica, indicó que los primeros lugares en quedar anegados son los sectores cercanos a la Boca del Arroyo, que definió como un bañado natural. También señaló que el área ubicada a la derecha de Playa Blanca, mirando hacia el río, ya se encontraba cubierta por el agua y que el avance continuaría hacia otros espacios.

En cuanto a Playa Blanca, explicó que presenta una mayor elevación respecto de otros sectores. Según recordó, esto estaría relacionado con el depósito de cinco o seis barcos areneros que, en su momento, fueron arrojados en ese lugar y modificaron la altura del terreno.

El sector del Club Barlovento, en tanto, todavía logra resistir el avance del agua gracias a los trabajos de elevación que realizaron durante años. «Nosotros ahí abajo, donde está el monte, hemos tirado arena, pero hemos tirado más de 5.000 camionadas de arena. Todos los años tirábamos, tirábamos, tirábamos. Por eso no se nos metió el agua todavía», contó.

Cómo se prepara la costa de Ramallo para la temporada de verano La creciente también plantea interrogantes sobre las condiciones que tendrá la costa durante los próximos meses, especialmente ante la posibilidad de que disminuya la superficie disponible de playa para los visitantes.

Frías consideró que será necesario buscar alternativas para sostener la actividad turística y ofrecer espacios adecuados para quienes llegan a disfrutar del río. Una de las posibilidades que mencionó es la construcción de soláriums artificiales, mediante la incorporación de arena en sectores que permitan generar superficies destinadas a tomar sol.

«Es cuestión de repensar soláriums, porque eso es cierto, la gente viene a tomar sol. Entonces vos tenés que inventar los soláriums, hacerlo artificialmente», planteó.

En ese sentido, sostuvo que existen espacios en la zona de los campings donde podrían desarrollarse estas alternativas. También cuestionó que en algunos sectores se haya retirado aproximadamente medio metro de suelo, una intervención que, a su entender, puede complicar la disponibilidad de superficies elevadas.

Por otra parte, destacó que el aumento del nivel del río también puede representar una oportunidad para ampliar los espacios destinados al baño recreativo, siempre que se contemplen las condiciones de seguridad.

«Hoy, así como está el río y con 50 centímetros más, el agua es lo más seguro que hay. Porque vos armás una zona para bañarse de un metro veinte, un metro cuarenta —no sé cuál es la medida de seguridad que utilizan los guardavidas—, mucho más grande, seis veces más de lo que estábamos acostumbrados, con el canal ahí nomás, con el agua baja», explicó.

Su planteo apunta a repensar la infraestructura costera y adaptar los espacios turísticos a las condiciones actuales del Paraná, en lugar de intentar reproducir las características que tuvo durante los años de bajante.

Camalotes y yararás: las precauciones ante la creciente del Paraná Otro de los temas que abordó Frías fue la presencia de camalotes, cuya llegada y acumulación sobre determinados sectores de la costa suele generar preocupación entre los visitantes.

El referente de Barlovento explicó que se trata de un fenómeno natural vinculado al movimiento del río y a las condiciones climáticas. Según detalló, la corriente desplaza estas plantas aguas abajo, mientras que los vientos del sur, sudoeste y el pampero pueden empujarlas hacia el cauce y alejarlas de la costa.

En los últimos días, integrantes del club realizaron tareas para retirar camalotes de algunos sectores. Sin embargo, Frías advirtió que trasladarlos fuera de su entorno natural no constituye una solución adecuada.

«Nosotros no podemos sacar los camalotes para tierra. Primero, ¿qué camión o camioneta llevamos hasta la orilla del río? Está todo húmedo y se puede encajar cualquier cosa. La sacás del río y ¿qué hacés después?», se preguntó.

Además, consideró que retirar estas plantas de manera indiscriminada implica intervenir sobre un proceso propio del ecosistema. «Además lo sacamos de su entorno natural. Es como que estamos dañando eso que es natural para este momento que está viviendo el río», agregó.

Finalmente, Frías llamó la atención sobre otro aspecto que requiere cuidados durante la creciente: la posible presencia de serpientes, especialmente yararás, en los sectores naturales de la costa.

Al respecto, recordó información preventiva que había conocido años atrás a través de Prefectura y remarcó la importancia de evitar circular por lugares con vegetación densa, acumulación de residuos o poca visibilidad. También advirtió sobre los riesgos de levantar troncos, ramas y otros elementos sin verificar previamente si hay animales debajo.

Según los datos que mencionó, entre el 65 y el 70 por ciento de las mordeduras se producen por debajo de la rodilla, mientras que otro porcentaje importante afecta las manos y los brazos, generalmente cuando las personas manipulan elementos donde pueden refugiarse estos reptiles.