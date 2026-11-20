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La quema de residuos provocó densas columnas de humo y olor a caucho quemado que llegaron a distintos barrios. Los vecinos reclaman explicaciones al Municipio.

Un incendio registrado este miércoles en el basural municipal de Ramallo generó densas columnas de humo que avanzaron sobre distintos sectores de la ciudad. El intenso olor a caucho quemado provocó molestias entre los vecinos y reavivó los cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El humo del basural llegó a distintos barrios de Ramallo El episodio pudo observarse desde diferentes puntos del casco urbano. Además del humo, el fuerte olor generado por la combustión se hizo sentir en varios barrios y despertó preocupación entre los habitantes, algunos de los cuales manifestaron dificultades para respirar.

La situación generó especial inquietud entre las personas con problemas respiratorios, que pudieron verse más afectadas por la exposición al humo y las partículas provenientes del predio municipal.

Ante este escenario, los vecinos plantearon interrogantes sobre lo ocurrido y reclamaron información oficial para conocer qué materiales se quemaron, cuáles fueron las causas del incendio y qué medidas se tomaron para evitar consecuencias sobre la población.

Falta de información oficial sobre las consecuencias ambientales Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre el origen del incendio, los residuos involucrados ni posibles mediciones de calidad del aire que permitan determinar el alcance de la contaminación.

Tampoco trascendieron evaluaciones ambientales para establecer los eventuales riesgos derivados de la exposición al humo. La ausencia de información deja a los vecinos sin elementos concretos para dimensionar lo sucedido y conocer si existió algún peligro para su salud.

El episodio excede un problema operativo dentro de un predio municipal. Cuando la combustión de residuos genera columnas de humo que alcanzan sectores habitados, la situación también adquiere una dimensión ambiental y sanitaria que requiere respuestas y explicaciones de las autoridades.

En ese sentido, el Municipio debería informar qué ocurrió, qué tipo de residuos estuvieron involucrados, cuáles fueron las causas del incendio y qué acciones se implementarán para evitar que vuelva a suceder.

El funcionamiento del GIRSU vuelve a quedar bajo cuestionamiento El incendio también volvió a poner en discusión los controles y las condiciones de funcionamiento del sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Si bien hacía tiempo que no se registraba un episodio de estas características, la aparición de humo y las molestias ocasionadas reabrieron el debate sobre el tratamiento y la disposición final de los residuos.

Entre los interrogantes pendientes también aparece la existencia de protocolos específicos para actuar ante este tipo de emergencias, las intervenciones de Bomberos y personal especializado y los mecanismos de monitoreo ambiental previstos para el predio.

La gestión de los residuos no termina con la recolección ni con su traslado al basural. También implica garantizar un tratamiento adecuado, una disposición segura y controles ambientales permanentes.