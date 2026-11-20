> Ramallo: caída de ventas y pérdidas millonarias, el difícil presente de Fiplasto

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La empresa registró un rojo de $9.955 millones en el tercer trimestre de 2026. La caída del consumo y la competencia importada profundizan las dificultades.

20 de noviembre de 2026 a las 11:53 a. m.

20 de noviembre de 2026 a las 11:53 a. m.

Fiplasto, la empresa que cuenta con una planta industrial en Ramallo, cerró el tercer trimestre de 2026 con pérdidas por $9.955 millones, más del doble que en el mismo período del año pasado. El resultado financiero vuelve a poner el foco sobre la situación de la compañía, que semanas atrás había dispuesto 21 días de vacaciones para gran parte de su personal.

Fiplasto registró pérdidas por $10.125 millones De acuerdo con el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía registró una pérdida de $10.125 millones antes del impuesto a las ganancias durante el período finalizado el 30 de septiembre. El resultado negativo neto fue de $9.955 millones, frente a los $4.098 millones correspondientes al tercer trimestre de 2025.

Entre los principales factores que explican este escenario, la empresa mencionó la debilidad del consumo interno, la apertura de las importaciones y el incremento de la competencia de productos provenientes del exterior.

En su presentación, Fiplasto describió un contexto comercial más exigente para la industria manufacturera local y reconoció que los niveles de demanda todavía se encuentran por debajo de los registrados en años anteriores.

Esta situación genera mayores niveles de mercadería almacenada, una competencia más fuerte en materia de precios y la necesidad de revisar las estrategias comerciales para intentar recuperar rentabilidad.

La compañía también advirtió que la retracción de los ingresos por ventas continúa siendo uno de los principales problemas de sus últimos ejercicios, durante los cuales acumuló pérdidas operativas y resultados netos negativos.

La situación de la planta de Ramallo y las vacaciones de 21 días Los números del balance se conocen poco más de un mes después de una decisión empresarial que había generado preocupación entre los trabajadores de la planta de Ramallo.

En octubre, Fiplasto comunicó a gran parte de su personal que debía iniciar un período de 21 días de vacaciones correspondientes al año 2026. La medida comenzó el 19 de octubre y alcanzó a la mayoría de los empleados, aunque algunos sectores continuaron trabajando para garantizar el funcionamiento del establecimiento.

Entre las áreas exceptuadas estuvieron mantenimiento, expedición, corte industrial y parte del personal administrativo fuera de convenio.

En aquel momento, el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Fiplasto, Juan Silenzo, había confirmado la decisión y explicado que mantuvo conversaciones con el área de Recursos Humanos para conocer los motivos.

Según indicó el dirigente gremial, desde la empresa argumentaron que la medida respondía a la falta de ventas y a la acumulación de stock. También habían manifestado preocupación por las perspectivas laborales de los meses siguientes.

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Ahora, el propio balance de la compañía confirma que la caída de la demanda y los elevados niveles de mercadería almacenada forman parte de las dificultades que atraviesa el grupo empresario.

Una planta paralizada, 38 despidos y cambios en la estrategia comercial En la documentación financiera, Fiplasto también informó que resolvió paralizar transitoriamente la actividad productiva de una planta de aglomerados perteneciente a una de sus subsidiarias. Esa decisión derivó en la desvinculación de 38 trabajadores.

La compañía aclaró que la medida corresponde a ese establecimiento y no a la planta de Ramallo, donde en octubre se habían dispuesto las vacaciones para gran parte del personal.

La paralización forma parte de un conjunto de decisiones orientadas a adecuar los niveles de producción a las ventas y reducir los costos operativos. Entre las alternativas analizadas figura reemplazar la fabricación propia de determinadas placas por la compra de productos a proveedores externos.

A su vez, la empresa anticipó una revisión de su política comercial, que incluye posibles aumentos de precios y modificaciones en los descuentos a clientes, de acuerdo con los volúmenes de compra.

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Pese al escenario negativo, Fiplasto informó que algunos segmentos registraron incrementos en las unidades comercializadas. Las ventas de tableros hardboard en el mercado interno llegaron a 1,663 millones de metros cuadrados, frente a los 1,388 millones del período anterior. También aumentaron los despachos al exterior y las ventas de muebles.

En este último rubro se comercializaron 879.954 piezas, frente a las 638.648 del tercer trimestre de 2025. Las ventas de placas de aglomerado también crecieron, al pasar de 1.739 a 2.691 metros cúbicos.

Parte de este movimiento está relacionado con la incorporación de Cuyoplacas, empresa mendocina de muebles listos para armar y tableros de aglomerado melamínico, de la que Fiplasto adquirió el 81,83% del capital social en diciembre de 2024.

Sin embargo, el incremento en las cantidades vendidas no alcanzó para revertir los resultados negativos. La compañía también informó un deterioro de sus indicadores de liquidez: la relación entre activos y pasivos corrientes descendió de 1,87 a 0,94.