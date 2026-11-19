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El operativo de la Fundación Banco Provincia y el Municipio permitió realizar controles visuales y entregar anteojos sin costo. El 80% de los inscriptos no tiene obra social.

19 de noviembre de 2026 a las 10:48 a. m.

19 de noviembre de 2026 a las 10:48 a. m.

Más de 170 vecinos de Ramallo y localidades del partido recibieron atención oftalmológica gratuita durante un operativo impulsado por la Fundación Banco Provincia y el Municipio. La iniciativa permitió realizar controles visuales, obtener recetas y acceder a anteojos sin costo, en una convocatoria que evidenció la demanda de este tipo de prestaciones.

Dos jornadas de atención oftalmológica en Ramallo El operativo se desarrolló durante dos jornadas. El lunes 16, la unidad móvil estuvo en Villa Ramallo, mientras que el martes 17 se trasladó a la ciudad cabecera, donde brindó atención sobre Avenida Mitre, frente al Club Social Ramallo.

La convocatoria registró una importante demanda, con alrededor de 85 turnos otorgados por día. Además, una considerable cantidad de vecinos quedó en lista de espera ante la cantidad de personas interesadas en acceder al servicio.

Uno de los datos más significativos fue que el 80% de los inscriptos no cuenta con obra social, lo que refleja la importancia de acercar este tipo de prestaciones gratuitas a quienes tienen dificultades para afrontar los costos de la atención médica.

Entrega de anteojos y atención para localidades del partido Los profesionales realizaron las consultas oftalmológicas, extendieron las recetas correspondientes y coordinaron la confección de los anteojos. La modalidad de trabajo permitió que los pacientes recibieran sus lentes aproximadamente 40 minutos después de haber sido atendidos.

La propuesta también contempló turnos para residentes de Pérez Millán, El Paraíso y Villa General Savio, ampliando la cobertura del operativo a diferentes localidades del partido de Ramallo.

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De esta manera, la iniciativa no se limitó a los habitantes de Villa Ramallo y la ciudad cabecera, sino que buscó garantizar el acceso a controles visuales a vecinos de distintas comunidades.

Cómo continuará la atención para los casos que requieren estudios En aquellas situaciones en las que los profesionales detectaron la necesidad de realizar estudios complementarios de mayor complejidad, el Hospital se encargará de gestionar las consultas correspondientes para que los pacientes puedan continuar con la atención.

En caso de que se indique el uso de anteojos, la Fundación Banco Provincia asumirá la responsabilidad de enviarlos, con un plazo estimado de entrega de aproximadamente 30 días.