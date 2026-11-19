> San Antonio de Areco suma controles de tránsito con cámaras de fotomultas

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La Municipalidad formalizó la contratación mediante un decreto del intendente Francisco Ratto. Los controles estarán sobre la avenida Cuna de la Tradición, en el sector de la ex Ruta 8.

19 de noviembre de 2026 a las 11:12 a. m.

19 de noviembre de 2026 a las 11:12 a. m.

El Municipio de San Antonio de Areco adjudicó a la empresa Detectra S.A. el servicio de fotomultas para controlar infracciones de tránsito mediante dispositivos tecnológicos. La contratación fue oficializada por decreto del intendente Francisco Ratto, luego de un proceso de licitación pública en el que también participó otra firma.

Detectra S.A. ganó la licitación pública para instalar las fotomultas. La adjudicación quedó establecida mediante el Decreto N.º 1330, fechado el 23 de septiembre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial Municipal N.º 719/2026.

La contratación se realizó tras la Licitación Pública N.º 06/2026, en la que participaron Detectra S.A. y Tránsito Seguro S.A. El procedimiento había sido convocado previamente a través del Decreto N.º 943, del 8 de julio, con apertura de ofertas prevista para el 6 de agosto.

Según los fundamentos de la decisión municipal, el objetivo de incorporar este sistema es fortalecer los mecanismos de fiscalización del tránsito y contribuir a mejorar la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

Dónde funcionarán los controles de tránsito en San Antonio de Areco????????? De acuerdo con la información difundida, los dispositivos de control se instalarán sobre la ex Ruta Nacional 8, actualmente denominada avenida Cuna de la Tradición.

El sector previsto comprende el tramo que se extiende entre el Camino del Quintón y la rotonda de la Ruta Provincial 41. La denominación de esta arteria también figura en la Ordenanza N.º 4944/2026, publicada en el Boletín Oficial Municipal N.º 686/2026, que aborda cuestiones relacionadas con los accesos y la circulación en esa zona.

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La elección de este corredor apunta a reforzar los controles en un sector de circulación vehicular, donde también están previstas otras intervenciones vinculadas con el ordenamiento del tránsito.

También instalarán dos semáforos sobre avenida Cuna de la Tradición Además de la implementación del sistema de fotomultas, el proyecto contempla la colocación de dos semáforos de corte en puntos estratégicos de la avenida.

Uno estará ubicado en la intersección de avenida Cuna de la Tradición con calle San Martín, mientras que el segundo se instalará en el cruce con calle Fitte.