Ramallo: Defensa Civil capacitó en primeros auxilios y recibió una donación de equipamiento

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La jornada se realizó en una empresa del Parque Industrial COMIRSA e incluyó prácticas de RCP, maniobra de Heimlich y atención de distintas lesiones.

19 de noviembre de 2026 a las 03:30 p. m.

19 de noviembre de 2026 a las 03:30 p. m.

Defensa Civil de Ramallo llevó adelante una capacitación en primeros auxilios destinada al personal de Serin S.A., empresa ubicada en el Parque Industrial COMIRSA. La actividad permitió brindar herramientas para actuar ante diferentes situaciones de emergencia y, además, estuvo acompañada por una donación de equipamiento para el área municipal.

Capacitación en RCP y primeros auxilios en el Parque Industrial COMIRSA Durante el encuentro, los integrantes de Defensa Civil trabajaron sobre distintas técnicas y procedimientos que pueden resultar fundamentales al momento de intervenir ante una emergencia.

Entre los contenidos abordados se destacaron la reanimación cardiopulmonar (RCP), la maniobra de Heimlich y la correcta realización de vendajes. También se brindaron recomendaciones para actuar frente a mordeduras, picaduras, quemaduras, heridas y fracturas.

La propuesta estuvo orientada a que los trabajadores puedan reconocer situaciones de riesgo y contar con conocimientos básicos para brindar una primera respuesta hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Serin S.A. donó equipamiento a Defensa Civil Ramallo Como parte de la iniciativa, Serin S.A. realizó una donación al área municipal de Defensa Civil. El aporte incluyó una estación meteorológica y un gazebo, dos elementos que permitirán fortalecer los recursos disponibles para el desarrollo de las tareas preventivas y de respuesta.

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Desde el área destacaron la colaboración de la empresa y valoraron el acompañamiento recibido para mejorar las condiciones de trabajo del personal que interviene ante distintas contingencias.

El trabajo conjunto para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias La actividad puso de relieve la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para mejorar la preparación frente a situaciones de riesgo.

En ese sentido, la capacitación y la incorporación de nuevos recursos representan herramientas complementarias para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de Defensa Civil Ramallo.