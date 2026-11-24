San Pedro: Identificaron a los dos jóvenes que murieron tras robar un auto y chocar en la ruta 8
Miqueas Nazareno Torrejón, de 18 años, y Lautaro Vega, de 17, fallecieron luego de sustraer un Toyota Etios a dos jubiladas en San Pedro. El vehículo volcó y se incendió en San Antonio de Areco.
Dos jóvenes fueron identificados como las víctimas fatales del siniestro vial ocurrido durante la noche del sábado, luego de que tres adolescentes y jóvenes escaparan de una comunidad terapéutica de San Pedro y robaran un automóvil en pleno centro de la ciudad. Tras apoderarse del vehículo, huyeron hacia la ruta nacional 8 y terminaron protagonizando un violento choque que provocó el vuelco y posterior incendio del rodado.
Escaparon de una comunidad terapéutica y robaron un automóvil
De acuerdo con la información difundida, los tres involucrados se encontraban alojados en la comunidad terapéutica Los Naranjos, de San Pedro, donde recibían tratamiento por consumos problemáticos en el marco del cumplimiento de una medida judicial.
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Durante la noche del sábado 21 de noviembre, los jóvenes abandonaron el establecimiento sin autorización y se alejaron del lugar. Posteriormente, llegaron hasta el centro de San Pedro, donde interceptaron a dos mujeres jubiladas que circulaban en un Toyota Etios.
En circunstancias que son materia de investigación, las víctimas fueron obligadas a descender del automóvil y los jóvenes se apoderaron del vehículo para escapar. La situación generó un operativo policial destinado a localizar el rodado y detener a sus ocupantes.
La huida continuó en dirección a la ruta nacional 8, con los efectivos policiales siguiendo los movimientos del automóvil sustraído.
El choque, el vuelco y el incendio en la ruta nacional 8
La fuga terminó de manera trágica en jurisdicción de San Antonio de Areco. Mientras escapaban de la Policía, los ocupantes del Toyota Etios protagonizaron un violento siniestro vial e impactaron contra la estructura de la base de un puente.
Como consecuencia de la colisión, el vehículo volcó y posteriormente se incendió. El episodio tuvo consecuencias fatales para dos de sus ocupantes, quienes no lograron sobrevivir a las lesiones sufridas.
Las víctimas fueron identificadas como Miqueas Nazareno Torrejón, de 18 años, y Lautaro Vega, de 17. Ambos fallecieron como consecuencia del siniestro.
El tercer ocupante, Rodrigo Sabao, de 18 años, sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado al hospital de Capitán Sarmiento, donde permaneció internado bajo custodia policial.
Quiénes eran los jóvenes y qué se sabe de la investigación
La identificación de los fallecidos permitió establecer las circunstancias personales de los tres involucrados y confirmar que se encontraban alojados en la comunidad terapéutica Los Naranjos de San Pedro, en el marco de una intervención judicial vinculada con sus tratamientos por consumos problemáticos.
Desde el entorno institucional se indicó que el abandono del establecimiento se produjo durante la noche del sábado 21 de noviembre. Posteriormente, los jóvenes quedaron involucrados en el robo del automóvil y en el episodio vial que terminó con la muerte de dos de ellos.
En cuanto a Rodrigo Sabao, el único sobreviviente, quedó detenido mientras permanecía internado en el centro de salud de Capitán Sarmiento. Su situación judicial quedó vinculada con los hechos ocurridos durante la fuga y la sustracción del vehículo.
El caso reúne distintos aspectos que deberán ser esclarecidos en el marco de la investigación judicial: el abandono de la institución terapéutica, el robo sufrido por las dos mujeres en San Pedro, la persecución policial y las circunstancias exactas en las que se produjo el choque en la ruta nacional 8.