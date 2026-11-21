San Pedro conmemoró el Día de la Soberanía con un llamado a defender el trabajo y la producción nacional

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El acto oficial se realizó en el Monumento a la Batalla de Vuelta de Obligado, con la presencia de autoridades, dirigentes sindicales, organizaciones sociales y vecinos.

San Pedro conmemoró el Día de la Soberanía Nacional con un acto oficial en el Monumento a la Batalla de Vuelta de Obligado, al cumplirse 181 años del histórico combate del 20 de noviembre de 1845. La ceremonia fue encabezada por el intendente Cecilio Salazar y tuvo como eje la defensa del trabajo, la producción nacional y los recursos argentinos.

Un acto con amplia participación institucional y social La ceremonia reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas, organizaciones sindicales y sociales, concejales y vecinos que se acercaron al histórico escenario de la batalla.

Entre los presentes estuvieron el intendente de Santa Isabel, provincia de Santa Fe, Pablo Giorgis; el presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, y distintos referentes de organizaciones gremiales y sociales.

También participaron Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA Autónoma; Raúl Calamante, secretario general electo de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires; Gustavo Pirich, excombatiente de Malvinas; Luciano Orellano y Evangelina Codoni, del Encuentro Federal por la Soberanía; y Omar Príncipe, de Bases Federadas.

El acto comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de Carolina Márquez. Luego se desarrollaron los discursos en homenaje a quienes protagonizaron la resistencia frente a la intervención anglo-francesa sobre el río Paraná.

Cecilio Salazar reivindicó el legado de la Batalla de Vuelta de Obligado Durante su mensaje, el intendente Cecilio Salazar destacó la importancia histórica de la batalla y recordó a quienes defendieron el territorio nacional, con menciones especiales a Lucio Norberto Mansilla, Petrona Simonino y a los hombres y mujeres que participaron de aquella gesta.

El jefe comunal relacionó los acontecimientos de 1845 con los desafíos actuales de la soberanía argentina. En ese sentido, puso el acento en la necesidad de defender el trabajo, la producción, la educación y la salud pública, además de proteger los derechos y los recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad.

Salazar también convocó a fortalecer la unidad, la participación y el compromiso colectivo para construir el futuro del país. Además, destacó el papel histórico de San Pedro y la responsabilidad de mantener viva la memoria de la Batalla de Vuelta de Obligado.

Dirigentes sindicales y sociales llamaron a fortalecer la soberanía Por su parte, Hugo Godoy manifestó su emoción por participar de la conmemoración en el lugar donde se desarrolló el combate y planteó la importancia de construir unidad entre trabajadores, productores, organizaciones e instituciones.

El dirigente sindical vinculó la defensa de la soberanía con el resguardo del empleo, la producción nacional, la educación y el desarrollo científico y tecnológico.

También tomaron la palabra el subdelegado de Vuelta de Obligado, Juan Cruz Gajate; el intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis; Raúl Calamante; Gustavo Pirich; Evangelina Codoni y Omar Príncipe.