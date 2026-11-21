San Pedro: el 19° Encuentro Norteño tendrá tres jornadas de música y danza en el Paseo Público

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El tradicional evento se realizará desde este sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre, con entrada libre y gratuita y una amplia programación de artistas locales y regionales.

La ciudad de San Pedro se prepara para vivir una nueva edición del Encuentro Norteño, una propuesta que reunirá durante tres días a músicos, bailarines y agrupaciones de distintos géneros populares. La 19ª edición se desarrollará en el Paseo Público, con espectáculos desde la tarde y una programación que incluirá folklore, tango, rock, música comercial y cumbia.

Tres días de música y baile en el Paseo Público Bajo el lema "Tres días a pura fiesta y baile", el encuentro cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Pedro y ofrecerá una variada grilla artística durante el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre.

La jornada inaugural comenzará a las 14.30 con la entonación del Himno Nacional. Luego se presentarán Pialando Recuerdos (niños), un cuadro de tango, El Chamarritero, El Negro Pérez, Pialando Recuerdos (malambo), Alma, Corazón y Vida y Maru Lastre.

Desde las 18 habrá un bloque dedicado al rock, con Anabela Prado, Desvelos y Desconectados. Más tarde subirán al escenario Juan Juárez, Nuevos Caminos, Magalí Giménez y Nuevas Raíces, Emilio Manicler y Leandro Flores, encargado del cierre previsto para las 23.

La programación del domingo 22 de noviembre La segunda jornada comenzará también a las 14.30 con el Himno Nacional. A las 15 será el turno de Añoranzas, seguido por Ariana y su Banda, Lucrecia Ferreyra, El Hormiguero, Flor de Cardón y Los de Salta.

La programación continuará con la Agrupación Gaucha Incamayo y Ángel Reales. A partir de las 19 se presentarán Pialando Recuerdos (mayores), Gabriela Bahía, Majo del Barro, Jesús el Colibrí, Marcelo Fernández y La Bitácora de Flavia.

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El cierre de la segunda noche estará a cargo de Jóvenes Musiqueros, cuya actuación está prevista para las 21.45.

El lunes será el cierre con grupos de música comercial La última jornada del 19° Encuentro Norteño comenzará más temprano, a las 13, nuevamente con la entonación del Himno Nacional. La grilla incluirá las actuaciones de Tu Contra, Estrella Dance, Úrsula Baldivares, Martín Fernández, Thiago Fernández y su Banda, Karina de Vicenzi, Cata Pereyra, Lara Pisani y Agostina Figueredo.

Desde las 16.30 se desarrollará un encuentro especial de grupos de música comercial, con la participación de Unión Estilo Comercialero, Fusión Comercialera, A Todo Comercial, Estilo Comercial, Los Embrujados del Comercial y Alma Comercial.

El tramo final tendrá las presentaciones de Elvio Pereyra, Sandro y Tamara Cajal, mientras que el cierre de esta edición estará a cargo de El Gordo Luis, con un espectáculo previsto para las 18.45.