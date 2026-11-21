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Los alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la UNTREF iniciaron una etapa clave de su formación. Este sábado realizarán actividades en el Parador Municipal.

Un total de 33 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería que se dicta en el Centro Universitario Municipal de Ramallo comenzaron sus prácticas profesionalizantes. La iniciativa les permitirá llevar a situaciones reales los conocimientos adquiridos durante la cursada y fortalecer su preparación para el futuro desempeño en el ámbito de la salud.

Una carrera universitaria que llegó a Ramallo a través del programa PUENTES La Licenciatura en Enfermería pertenece a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y se incorporó a la oferta académica del distrito mediante el programa PUENTES, una política impulsada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para ampliar el acceso a la educación superior en el interior bonaerense.

La propuesta fue gestionada a nivel local por el intendente Mauro Poletti y tiene como objetivo acercar carreras universitarias a los vecinos, evitando que deban trasladarse a otras ciudades para continuar sus estudios.

De esta manera, el Centro Universitario Municipal se consolida como un espacio de formación superior que amplía las oportunidades educativas y contribuye al desarrollo de profesionales en distintas áreas.

Las prácticas de Enfermería fortalecen la formación profesional El inicio de las prácticas representa una instancia central en el recorrido académico de los 33 estudiantes, ya que les permite aplicar los contenidos incorporados durante la carrera en contextos reales y tomar contacto directo con la comunidad.

Durante estas actividades, los futuros licenciados desarrollan experiencias relacionadas con el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y el acompañamiento de los vecinos. Se trata de herramientas fundamentales para adquirir experiencia y prepararse para las responsabilidades que implica el ejercicio de la Enfermería.

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Desde el Centro Universitario Municipal destacaron la importancia de esta etapa, que representa un avance en la formación de los alumnos y refuerza el compromiso local con la capacitación de recursos humanos para el sistema sanitario.

Los estudiantes realizarán actividades en el Parador Municipal En el marco de estas prácticas profesionalizantes, este sábado los estudiantes estarán desarrollando actividades en el Parador Municipal de Ramallo, entre las 11:00 y las 16:00.

La propuesta permitirá acercar parte del trabajo que realizan durante su formación al ámbito comunitario, en una experiencia vinculada con la promoción y el cuidado de la salud.