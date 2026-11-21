San Nicolás: el Hospital San Felipe avanza en la creación de un Centro de Recolección de Leche Humana

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San Nicolás

La iniciativa busca garantizar leche humana donada para bebés prematuros internados en Neonatología. El espacio podría comenzar a funcionar durante el primer semestre de 2027.

El Hospital San Felipe de San Nicolás avanza en la creación de un Centro de Recolección de Leche Humana, un proyecto impulsado por el Ministerio de Salud bonaerense que apunta a fortalecer la promoción y protección de la lactancia materna. La iniciativa permitirá disponer de leche donada para alimentar a recién nacidos internados en Neonatología que no puedan recibir la de su propia madre.

Cómo funcionará el Centro de Recolección de Leche Humana El proyecto contempla la puesta en marcha de un espacio destinado a recibir leche humana donada por madres que se encuentran amamantando. Una vez recolectada, la leche será conservada bajo condiciones adecuadas y enviada a un Banco de Leche Humana de la ciudad de La Plata, donde atravesará los procesos de análisis, procesamiento y pasteurización.

Posteriormente, podrá ser utilizada para alimentar a recién nacidos internados en el servicio de Neonatología que, por diferentes circunstancias, no tengan la posibilidad de recibir leche materna propia.

Desde el Comité de Lactancia del Hospital San Felipe explicaron que actualmente están trabajando en distintas etapas necesarias para concretar el proyecto. Entre ellas se encuentran la adecuación de los espacios destinados a la recepción y conservación de la leche, la capacitación del equipo de trabajo y la incorporación del equipamiento indispensable para su funcionamiento.

Georgina Abratte, integrante del Comité de Lactancia del nosocomio, explicó que el objetivo es contar con un centro propio que permita fortalecer las políticas de acompañamiento y protección de la lactancia, además de ampliar las posibilidades de alimentación de los bebés que requieren cuidados especiales.

Campaña solidaria para reunir frascos de vidrio Como parte de los preparativos, el Comité de Lactancia puso en marcha una campaña para recolectar frascos que serán utilizados en el almacenamiento y la conservación de la leche humana.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y solicita la donación de frascos pequeños de vidrio, limpios y con tapa plástica, sin componentes metálicos. Pueden utilizarse recipientes similares a los que habitualmente contienen yogur o café.

Según detallaron desde el área, los envases deben tener una capacidad de entre 40 y 350 mililitros. Se trata de un elemento fundamental para garantizar las condiciones necesarias durante las distintas etapas de recolección y conservación.

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Los frascos pueden acercarse al servicio de Maternidad del Hospital San Felipe, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16.

Desde el Comité remarcaron que la colaboración de los vecinos resulta importante para avanzar con la iniciativa y generar conciencia sobre la importancia de la donación de leche humana.

Los beneficios de la leche materna para los bebés prematuros La puesta en funcionamiento del Centro de Recolección representará un aporte significativo para los recién nacidos que permanecen internados en Neonatología, especialmente aquellos que nacen de manera prematura y necesitan cuidados específicos durante sus primeros días o semanas de vida.

La leche humana es considerada el alimento ideal para los bebés y tiene beneficios particulares en los casos de prematurez. Su utilización contribuye a disminuir el riesgo de infecciones, favorece la digestión y acompaña el desarrollo neurológico durante una etapa fundamental del crecimiento.

En ese sentido, contar con leche donada permitirá ofrecer una alternativa segura a los recién nacidos que no pueden recibir la leche de su propia madre, siempre bajo los procedimientos de procesamiento y control correspondientes.

Respecto de los plazos, desde el Comité de Lactancia estiman que el Centro de Recolección podría quedar operativo durante el primer semestre de 2027. Sin embargo, todavía deben completarse las tareas de acondicionamiento, reunir todos los insumos y equipamientos necesarios y obtener la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud bonaerense.