San Nicolás

El fiscal Diego Meinero ordenó ampliar la declaración de la denunciante y analizar las cámaras del casino City Center y del motel Las Brujas para reconstruir lo ocurrido.

La investigación judicial por la denuncia de presunto abuso sexual grupal en Rosario, que involucra a jóvenes señalados como oriundos de San Nicolás, sumó nuevas medidas. El fiscal Diego Meinero dispuso ampliar el testimonio de la mujer denunciante y avanzar con el análisis de las cámaras de seguridad de dos establecimientos vinculados con el episodio.

El fiscal ordenó analizar las cámaras del casino y del motel La causa tiene como denunciante a una trabajadora sexual de 30 años, quien aseguró haber sufrido agresiones sexuales y físicas durante la madrugada del 23 de octubre. En su presentación ante la Justicia señaló a un grupo de seis jóvenes que serían oriundos de San Nicolás y mencionó entre los presuntos involucrados a Dylan Ullua, Tiago Wertz, Agustin Wertz y Román Campione.

Entre las últimas disposiciones del fiscal Diego Meinero se encuentra el relevamiento de las cámaras de seguridad del casino City Center y del motel Las Brujas. Ambos establecimientos aparecen vinculados con los movimientos que, según el relato de la denunciante, precedieron y sucedieron al episodio investigado.

Las grabaciones podrían aportar información para reconstruir el recorrido realizado por el grupo, establecer horarios y determinar quiénes estuvieron presentes en cada lugar. El material audiovisual también permitirá contrastar algunos de los aspectos incorporados al expediente a partir de la declaración de la mujer.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso ampliar el testimonio de la denunciante, una instancia que permitirá profundizar sobre las circunstancias del hecho y aportar mayores precisiones a la investigación.

La mujer había anticipado que se presentaría nuevamente en la Fiscalía para ampliar su denuncia. A partir de esa instancia, la Justicia podría avanzar con nuevas diligencias y eventuales citaciones de las personas señaladas.

Cómo fue el encuentro que terminó en la denuncia por abuso sexual De acuerdo con el relato que la mujer brindó a Diario EL NORTE, todo comenzó durante la noche del jueves 22 de octubre, cuando concurrió al casino City Center de Rosario junto a una amiga de 22 años.

En ese establecimiento conoció a uno de los jóvenes, con quien habría acordado mantener un encuentro. El muchacho se encontraba acompañado por otros cinco varones que, según la denunciante, serían de San Nicolás.

Después de permanecer un tiempo en el casino, ambas mujeres subieron al Volkswagen Vento en el que se trasladaba el grupo. La denunciante sostuvo que les habían indicado que primero llevarían a los amigos, pero finalmente el vehículo tomó Circunvalación y se dirigió hacia el motel Las Brujas.

Una vez en el establecimiento, su amiga decidió retirarse y solicitó un vehículo mediante una aplicación de transporte. La mujer permaneció en el lugar porque, según explicó, había acordado un encuentro únicamente con uno de los integrantes del grupo.

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Sin embargo, siempre de acuerdo con su testimonio, mientras se encontraba en una habitación ingresaron otros jóvenes que habrían participado de las agresiones denunciadas. La mujer aseguró que fue sujetada, golpeada y sometida a actos sexuales sin su consentimiento. También manifestó que durante el episodio habría sido filmada.

En su declaración distinguió a uno de los integrantes del grupo, quien, según su versión, no habría participado de las agresiones y habría intervenido para que pudiera abandonar el lugar.

La denuncia y las consecuencias que relató la víctima La presentación formal fue realizada el lunes 26 de octubre ante el Área de Investigación en Violencia de Género, Sexual y Familiar de Rosario. Antes de esa instancia, la mujer había concurrido al Sanatorio de la Mujer para recibir atención médica por las lesiones que manifestó haber sufrido.

También contó que se comunicó con la línea 144 para recibir orientación y asistencia frente a la situación denunciada.

En diálogo con Diario EL NORTE, la trabajadora sexual describió las consecuencias emocionales que, según manifestó, atraviesa desde aquella madrugada. Durante la entrevista expresó que continúa afectada por lo sucedido y que experimenta episodios de ansiedad.

"Estoy mal, estoy con mucha ansiedad", señaló al referirse a su situación. También describió los temores que enfrenta al momento de retomar sus actividades habituales: "Tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de hasta de ir al gimnasio".

Las nuevas medidas dispuestas por el fiscal Meinero buscan reunir elementos que permitan esclarecer las circunstancias del episodio denunciado. El análisis de las imágenes y la ampliación testimonial serán instancias importantes para avanzar en la reconstrucción de los hechos.