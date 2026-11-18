San Nicolás: La Emilia y Paraná se enfrentan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Nicoleña de fútbol

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San Nicolás

Los equipos se medirán este miércoles desde las 20:00 en el estadio de Somisa, por los octavos de final del certamen Rubén Acevedo.

La Copa Nicoleña “Rubén Acevedo” continúa con su etapa decisiva y tendrá este miércoles un nuevo cruce correspondiente a los octavos de final. La Emilia y Paraná se enfrentarán desde las 20:00 en el estadio de Somisa de San Nicolás, en un partido que definirá a otro de los equipos que avanzará a los cuartos de final del torneo.

La Emilia y Paraná buscan avanzar en la Copa Nicoleña El encuentro se disputará en cancha de Somisa y contará con el arbitraje de César Castro. Ambos conjuntos llegan con el objetivo de seguir en carrera en una competencia que comienza a transitar sus instancias eliminatorias, donde cada partido representa una oportunidad para acercarse a la definición del campeonato.

El ganador del cruce entre La Emilia y Paraná conseguirá el pasaje a los cuartos de final y tendrá como próximo rival al equipo que resulte vencedor del enfrentamiento entre Conesa y Belgrano.

De esta manera, el partido de esta noche no solamente pondrá en juego la clasificación, sino que también permitirá conocer otro de los cruces de la siguiente instancia de la Copa Nicoleña.

Belgrano y Conesa completan otro cruce de octavos La actividad de los octavos de final continuará este jueves con el encuentro entre Belgrano y Conesa. El partido se jugará desde las 20:00 en la cancha de 12 de Octubre y tendrá en disputa el último lugar correspondiente a esta llave de la competencia.

El vencedor de ese enfrentamiento deberá medirse posteriormente con el ganador del partido entre La Emilia y Paraná, por lo que los dos encuentros de esta semana definirán el camino de los equipos que buscan meterse entre los ocho mejores del certamen.

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La programación mantiene así el interés de una Copa Nicoleña que se acerca a sus instancias más importantes, con varios clubes todavía en carrera por el título.

Los cinco equipos que ya están en cuartos de final Hasta el momento, cinco instituciones consiguieron asegurar su presencia en los cuartos de final de la Copa Nicoleña “Rubén Acevedo”. Se trata de Social, Argentino Oeste, Defensores, General Rojo y El Fortín, que ya esperan conocer cómo quedará conformado el cuadro de la próxima instancia.

Además, dos enfrentamientos ya tienen sus cruces confirmados para los cuartos de final: Argentino Oeste se medirá con El Fortín, mientras que Social tendrá como adversario a Defensores.