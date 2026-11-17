San Nicolás conmemorará el Día de la Memoria Nicoleña con dos jornadas de arte y reflexión

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San Nicolás

La Escuela de Arte Liliana Grinberg será sede de actividades culturales el 19 y 20 de noviembre, con teatro, música en vivo y un conversatorio sobre la memoria colectiva.

San Nicolás se prepara para conmemorar el Día de la Memoria Nicoleña con dos jornadas de actividades artísticas y espacios de reflexión colectiva. La propuesta se desarrollará el 19 y 20 de noviembre en la Escuela de Arte Liliana Grinberg, con iniciativas que buscan recuperar la historia local y mantener vigente el compromiso con la memoria.

Teatro, música e intervenciones artísticas en la Escuela de Arte Las actividades comenzarán el miércoles 19 de noviembre, a las 19, en la sede de la Escuela de Arte Liliana Grinberg, ubicada en Alem 230. Durante el encuentro se presentará la obra teatral Potestad, acompañada por una propuesta musical a cargo de Agustín, conocido artísticamente como «Torito Mágico».

La jornada también contará con distintas intervenciones artísticas, en una iniciativa que busca generar un espacio de encuentro entre el arte, la historia y la construcción de la memoria colectiva.

La convocatoria es impulsada por la Mesa de la Memoria Nicoleña, junto con la Escuela de Arte y Ágora, en el marco de una nueva conmemoración de una fecha significativa para la historia de San Nicolás.

Un conversatorio sobre la Masacre de Juan B. Justo y las infancias La segunda jornada tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, desde las 10, con el conversatorio titulado «Memoria insurrecta: construcción de la masacre de Juan B. Justo – Infancias».

El espacio estará coordinado por Maximiliano Núñez, Virginia Bincaz, Mariana Brarda y Belén Girolami. Además, contará con la participación de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, quien compartirá su experiencia y formará parte del intercambio propuesto.

Sabrina es artista gráfica e hija de desaparecidos. Recuperó su identidad en 2008 y, desde entonces, continúa buscando a su hermano mellizo. Su historia personal y su recorrido en la búsqueda de identidad aportarán una perspectiva particular a una actividad centrada en las consecuencias de la dictadura y las huellas que dejó en distintas generaciones.

El arte como herramienta para construir memoria colectiva La conmemoración del Día de la Memoria Nicoleña recuerda la Masacre de Juan B. Justo y, en esta oportunidad, las actividades también se desarrollarán en el contexto de los 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina.

Desde la organización destacaron la importancia de las instituciones educativas como ámbitos fundamentales para construir memoria, fortalecer la democracia y promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

A través del teatro, la música, las expresiones artísticas y el debate, las dos jornadas buscarán mantener presente la historia local y generar nuevas instancias de participación comunitaria.