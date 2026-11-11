San Nicolás: lleva casi tres meses buscando a su bulldog francés y hay denuncias cruzadas

San Nicolás

Ruffina desapareció el 14 de agosto en la zona sur de San Nicolás. Su dueña asegura que identificó a quien tiene a la perra, pero todavía no logró recuperarla.

Una mujer de la zona sur de San Nicolás atraviesa una situación de angustia desde que perdió a Ruffina, su bulldog francés de cinco años. La mascota desapareció el 14 de agosto y, según sostiene su propietaria, fue retirada de la puerta de su vivienda por otra mujer, a quien logró identificar posteriormente.

La desaparición de Ruffina y la búsqueda de su dueña De acuerdo con el relato de la propietaria, el episodio ocurrió el viernes 14 de agosto, alrededor de las 10:00. Ese día, su madre le avisó que la perra había desaparecido. Al regresar a su casa, revisó las cámaras de seguridad y observó imágenes en las que, según afirmó, una mujer se acercaba, tomaba al animal y se retiraba del lugar.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda que incluyó publicaciones en redes sociales y pedidos de colaboración para encontrar a la mascota. La situación tuvo un giro cuando recibió un mensaje desde una cuenta anónima que le habría aportado información sobre la identidad de la persona que tendría a Ruffina y el domicilio donde podría encontrarla.

Con esos datos, la mujer se presentó en el lugar señalado para reclamar la devolución de la perra. Según contó, llevó la documentación que acreditaría que es la propietaria del animal, pero no obtuvo una respuesta favorable.

La explicación que recibió, de acuerdo con su versión, fue que no le devolverían a Ruffina porque supuestamente se encontraba en mal estado de salud. Esa respuesta generó nuevos cuestionamientos y profundizó el conflicto entre ambas mujeres.

La discusión por el estado de salud de la bulldog francés Uno de los puntos centrales de la disputa está relacionado con las condiciones de salud de la mascota. La mujer que reclama su devolución sostiene que Ruffina tiene una alimentación específica debido a que suele presentar problemas digestivos cuando consume otros alimentos.

"Rufi es una bulldog francés flaquita. Come un alimento especial porque cualquier otra cosa que coma se descompone y se inflama", explicó la propietaria al medio que dio a conocer el caso.

En ese sentido, también contó que la perra tiene antecedentes médicos. Indicó que tuvo una cesárea cuando fue utilizada para una cría y que posteriormente fue castrada. Además, presenta problemas en la piel, una condición que, según señaló, puede aparecer en animales de esa raza.

La dueña también cuestionó la explicación sobre el supuesto mal estado de salud de Ruffina. Según relató, la persona que actualmente tendría al animal habría consultado a un veterinario y utilizado esa evaluación como argumento para no entregársela.

Sin embargo, aseguró que luego se comunicó con el profesional, quien le habría aclarado que había revisado a la perra y detectado una inflamación abdominal, pero que no había recomendado impedir su devolución.

"Me contó que la revisó y que efectivamente tenía el vientre inflamado, pero nada grave. Me dijo que él jamás diría que no devuelvan a la perra", sostuvo.

Denuncias cruzadas y un conflicto que sigue sin resolverse El reclamo por la restitución de Ruffina terminó trasladándose al ámbito policial y judicial, con presentaciones de ambas partes y versiones contrapuestas sobre lo ocurrido.

La mujer que actualmente tendría a la perra realizó una denuncia contra la propietaria por presunto hostigamiento. En esa presentación habría mencionado visitas a su domicilio, llamados telefónicos, insultos y publicaciones en redes sociales que consideró intimidatorias.

También cuestionó un procedimiento policial realizado en su vivienda. Según su versión, dos efectivos ingresaron al domicilio para buscar al animal sin contar con su autorización.

Por su parte, la dueña de Ruffina presentó una denuncia por hurto. Allí expuso su versión sobre la desaparición de la mascota, las imágenes que habría registrado la cámara de seguridad y la posterior negativa a devolverla.

La situación también generó dificultades para continuar con la búsqueda en las redes sociales. La propietaria aseguró que fue bloqueada de algunas páginas vinculadas con proteccionistas de animales de San Nicolás, lo que limitó la difusión de su reclamo.

Mientras se mantienen las denuncias cruzadas y no se resuelve la disputa por la tenencia del animal, la mujer continúa pidiendo que le restituyan a Ruffina. La angustia, según contó, también alcanza a su familia: "Ruffina duerme en la cama de mi hijo y él la llora todos los días".